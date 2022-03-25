2022年2月手遊課金榜Top 10｜王者榮耀重返榮耀 原神坐穩第3

2021年12月手遊課金榜Top 10｜長期追蹤手機遊戲營收表現的外國統計網站Sensor Tower最近公開了2022年2月份Google Play及Apple Store手機遊戲課金收入排行，看看2021年最後一個吸金最勁的手遊是哪些吧。



王者榮耀重回榜首 原神坐穩第3 FGO/馬娘跌出10大

外國數據調查機構Sensor Tower最近公開了2022年2月全球手機遊戲營收排行榜；第一位是再次由騰訊的《王者榮耀》奪得，在2月份並吸金約2.25億美元，其中有95.2%的營收來自中國。第2位則是王者榮耀永遠的對手《PUBG Mobile》， 2月份總收入約為2.05億美元。第3名則是在過去幾個月均打入三甲的《原神》。

3月的《原神》新推出人氣角色八重神子以及創下營收紀錄的雷電將軍復刻，看來下個月的課金榜原神也會繼續強勢。

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即睇2022年2月手遊課金榜Top 10：

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2022年2月全球玩家在App Store及Google Play的遊戲上合共消費約66億美元，美國，創造約 19 億美元，占全球28.6%，日本則以18.8%位居第二，第三則是沒有 Google Play 的中國，約占 17%。

值得一提今個月課金榜頭十名裡僅得《龍珠》一款日本製手遊（Pokemon Go嚴格地說不是日本開發）；曾經的吸金王者《FGO》和《馬娘》也未有再上榜。其實過去一兩年手遊排行榜頭十的名單也相對穩定，如長期由王者榮耀、PUBG Mobile佔據頭二，另有Pokemon Go、Roblox和Coin Master等長青常客，只能說手遊市場龍頭早已由歐美 / 中國取代了。

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來源：Sensor Tower

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