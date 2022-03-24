Ghostwire: Tokyo 鬼線：東京攻略｜《艾爾登法環》熱潮仍未退燒，但如果魂系遊戲不是你那杯茶，或者比起奇幻更傾向現代背景，今個月也是有其他遊戲可玩，如在3月25日推出的《Ghostwire: Tokyo》鬼線：東京也是不錯的選擇，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略。



開荒期意外有難度 不小心隨時被秒殺

作為Openworld遊戲《Ghostwire: Tokyo》意外地是有些難度，就算只玩普通Normal難度也是一個不好就有機會Gameover。主要是敵人的HP和攻擊力都很高，隨便一個敵人攻擊一下沒擋住的話往往都要扣一半血、被打兩三下就會死了。不過只要渡過早期資源最匱乏的時間，到等級、物品和技能有一定累積之後就輕鬆得多了。以下提供8個心得助玩家更快渡過開荒期。

其實除了畫質以PS5遊戲來說稍差之外，遊戲整體而言算是不錯

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即睇Ghostwire: Tokyo鬼線：東京8個實用心得及優先取得技能推薦：

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最後值得一提是本作是沒有落下傷害，由大廈天台跳往地面也不會扣血，探索時多利用天狗前往高處滑翔移動吧。

Ghostwire: Tokyo鬼線：東京攻略實用心得及優先取得技能推薦精簡版：

【01】彈數管理：織靈術有風水火有三種，但每種彈數上限也不多，亂射的話很容易射光子彈；彈藥要平均運用避免浪費

【02】多用蓄力攻擊：由於子彈數量頗緊張，一發子彈能打出更多傷害的「蓄力攻擊」就十分重要，火和水的子彈盡可能都要蓄力發射

【03】多利用場景道具：有時場地上會有汽油桶等場景道具，攻擊汽油桶會引發爆炸，可快速打倒敵人同時回復火織靈術子彈

【04】不能勉強硬打：本作中的敵人HP和攻擊力都很高，被四、五隻敵人圍毆就會很危險；要用游擊方式且戰且退。

【05】勤力回收靈體：回收靈體是玩家最主要的經驗值來源：一次15~20張形代可拿到4~5000經驗，一次就能升一個等級。

【06】缺錢時先解支線：遊戲早期相當缺錢，隨時連食物都買不起；好在支線任務報酬的錢相當多，只要解幾個較多錢的支線就可應付早期經濟需要

【07】超絕共鳴不用節省：超絕共鳴量表積蓄頗快，因此面對強敵或被敵人圍攻時可積極使用，不用特意保留

【08】推薦優先學習技能：蓄力速度加快、抓取速度加快、近戰抓取、倒地抓取等



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