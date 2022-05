Elon Musk法環爆機成艾爾登之王 推特分享爆機裝備是個重裝法師

Elon Musk玩Elden Ring爆機成艾爾登之王 分享爆機裝備是個重裝法師|世界首富Elon Musk伊隆·馬斯克向來是Twitter風頭躉,經常在推特作出出位發言;同時Elon Musk亦不止一次展現過去動漫、遊戲的興趣,最近他就分享自己已經打爆了《艾爾登法環》Elden Ring成為艾爾登之王,更分享了自己的裝備及加點。



稱艾爾登法環為「最美的藝術品」重裝法師爆機

作為世界首富和Tesla、Space X等多家創新科技公司負責人,Elon Musk理應是個超級大忙人,不過他也不止一次表示過對ACG文化的喜愛和關注,例如曾發帖文「I love anime」,也曾在其他人的推文下留言自己推薦的動畫。

最近他就表示已經通關了近兩個月最紅的遊戲《艾爾登法環》Elden Ring,並且稱其為「他所見過最美的藝術品」(the most beautiful art I have ever seen)。艾爾登法環是個難度不低的遊戲,能玩至爆機令人略為意外同時也值得讚賞。

爆到機實屬難得(https://twitter.com/elonmusk/status/1528576711209766914?s=20&t=6j6ChfaTt802L1MSqsdDUQ)

即睇Elon Musk法環爆機成艾爾登之王 推特分享爆機裝備是個重裝法師:



+ 3

隨後Elon Musk分享了他的爆機裝備和配點,等級為111,自稱「Power Mage」不過配點沒太多力氣主要還是智力;命力、集中力、耐力、靈巧等都有平均投資。使用的武器則有盧瑟特的輝石杖、羅傑爾的刺劍、名刀月隱、黃銅盾和卡利亞騎士盾,都是熱門的選擇。飾品則用了拉達岡的糜爛烙印、綠龜護符、魔法師球護符和紅琥珀墜鍊。記憶了的法術則有薩米爾的冰風暴、黑夜彗星、魔法輝劍、帚星和羅蕾塔的大弓。

https://twitter.com/elonmusk/status/1528578281859170304?s=20&t=6j6ChfaTt802L1MSqsdDUQ

值得一提是Elon Musk使用了三件碎星將軍的防具,加上武器和盾牌的重量令其負重率高達98%,只能使用「肥仔碌」的過重翻滾;不過既然有防禦性能強的黃銅盾,也不用太經常翻滾了,而且Elon Musk也有提到當需要較快的翻滾時會更換裝備。重裝法師不算主流配置,再次証明《艾爾登法環》優秀的多樣性:基本上沒有真正沒用的裝備,任何武器防具都能派上用場。

不知道Elon Musk在玩完他這麼滿意的遊戲之後會不會考慮收購FromSoftware;之前也傳聞指Sony有意收購From,個人覺得與其讓Sony收購倒不如讓Elon Musk買下會更好。

