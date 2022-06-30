《Rockman EXE合集》中文版2023年發售 收錄10款經典人氣作品
撰文：gamebase
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CAPCOM 在今日「Nintendo Direct mini Soft Maker Lineup 2022.6.28」當中，集結系列歷代 10 款作品的《Rockman EXE合集》將於 2023 年發售。
《ROCKMAN EXE》首作誕生於 2001 年 3 月。講述在網路高度發展的未來社會作為舞台，由真人比例的主角編織而成的冒險故事，當中結合了卡牌戰鬥的戰略性及動作遊戲的樂趣，以「數據動作RPG」俘獲了當時小孩子的心成為人氣系列作品。
預訂在2023年推出的《Rockman EXE合集》，將收錄10款經典人氣作品，過千張歷代美術圖集及近兩百首遊戲 BGM。
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