《暗黑破壞神永生不朽》用簡單小道具自動掛機　影響體驗惹不滿

人紅是非多這個現象不管在哪裡都適用，遊戲界近期的紅人《暗黑破壞神 永生不朽》可說是爭議不斷，不論從宣佈製作的「你們難道沒有手機嗎？」，到上市後因付費玩家與免費玩家間的待遇差距過大問題，都是網友間熱議的話題之一，沒想到一波未平一波又起，近日在歐美玩家發現可以利用湯匙等工具自動掛機練功後，造成大家爭相模仿，使得遊戲充滿了自動機器人，令大多數玩家心生不滿而向暴雪呼籲能處理此問題。



只需要一根湯匙，《暗黑破壞神 永生不朽》秒變放置手遊！

當《暗黑破壞神 永生不朽》上市沒多久，玩家就發現了可以在遊戲中自動掛機練功的小撇步，需要的工具不是任何外掛程式，而是生活中常見的一根小湯匙，或是其他金屬工具，便能輕易地達到這個目的。玩家只要先找到一張適合練功的地圖，接著把湯匙壓在遊戲的攻擊鍵上，人物就會自動攻擊，加上官方目前無法對類似行為進行相應處理，因此大家就可以把打怪的時間省下，去做其他的事，可說是非常的簡易方便，尤其是在睡覺的時候用這招，醒來就有一大堆收穫，簡直不要太爽。

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自動機器人充斥環境，玩家抱怨：「難怪遊戲變得這麼卡！」

但這個招式很快的被其他玩家效仿，導致遊戲內充斥著這樣的「自動機器人」，讓許多手動練功玩家非常不爽，不僅影響遊戲環境，更讓遊戲變得卡頓，因此在論壇 Reddit 上掀起了一陣討論，玩家開始紛紛向暴雪反應，希望能有辦法處置這樣的問題。但其實許多放置型手遊都有「自動練功」等功能，可以讓玩家不用任何操作就能自行收集道具與提升等級，《暗黑破壞神 永生不朽》沒有加入此功能，對玩家來說如同一片淨土般神聖，沒想到如今還是被玩壞了，只能說遊戲設計師還是玩不過玩家啊！

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