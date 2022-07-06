Slam Dunk電影版上映日期曝光　戲院公開電影海報滿滿回憶殺

《Slam Dunk男兒當入樽（灌籃高手）》海報圖公開！

日本福島一間電影院「 Aeoncinema 」，透過官方推特公開多張照片，寫下「太早掛起來不行嗎？」



仔細一看，照片竟是大家引頸期盼的《SLAM DUNK》海報圖，公開的成員包含湘北高中籃球隊隊員的宮城良田、三井壽、流川楓、櫻木花道、赤木剛憲等 5 人。

大家期待已久的《SLAM DUNK》電影版，終於有新的消息和上映日期了。

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每個人還都有自己的文案，像是宮城良田是「當問題兒童不行嗎」、三井壽是「前中學 MVP 不行嗎」。

另外流川楓則是「我就任性不行嗎」，櫻木花道是「是素人不行嗎」，最後赤木剛憲則相當逗趣，則是「像猩猩不行嗎」每個人都有自己的特別台詞，讓不少粉絲又熱血的起來。

據悉除了福島的電影院之外，日本其他地方的電影院也紛紛空出位置掛上海報開始宣傳，要留給這部經典之作。如今上映時間也跟著曝光，即將在年底 12 月 3 日全日本公開上映。

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