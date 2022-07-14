《純情房東俏房客》作者赤松健當選　成日本首位漫畫家國會議員

以愛情喜劇漫畫《純情房東俏房客》、《魔法老師》走紅的日本漫畫家 赤松健，於 2021 年底在 Twitter 宣布，將接受自由民主黨推薦，投入第26屆日本參議院議員通常選舉，隨即便投入了近半年的選戰活動。



終於在７月10 日的日本參議院選舉中確定當選，赤松健 也正式成為日本首位加入國會議員的漫畫家，看來又是一位不務正業的漫畫家呢（誤）！

漫畫家赤松健成功當選成為日本國會議員。

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為了打破日本漫畫產業的限制而戰的漫畫家！

赤松健 之所以會選擇參與國會議員選舉，是為了打破日本過度限制漫畫領域表現手法的現況，身為漫畫家的他，決定衝上前線，以「表現的自由」、「著作權法的整備」、「海盜版對策」為政見，藉由國會議員的力量推動他的主張，並宣揚積極培育動漫產業，利用其進行和平外交等，而如今 赤松健 的當選，無疑是確立日本動漫的現狀將會產生改變！

赤松健特地發文感謝：「不會辜負大家的期待！」

為了此次的選戰，赤松健 還特地在東京都秋葉原開設個人工作室「赤松健事務所」，一樓擺設作畫器材及平面顯示器，顯示創作過程與政治理念，二樓則展示漫畫原稿，並利用自己漫畫作品的女主角當作牆招牌圖案，巧妙融合了政治與漫畫，當時還引起了不小的話題，不時還會利用漫畫宣揚自己的政見，看得出來非常用心啊！赤松健也興奮的在 Twitter 發文感謝支持的選民們，並表示不會辜負大家的期待。

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