台灣通過「轉蛋法」　遊戲業者須公開中獎機率　最高可被罰這金額

去年遊戲實況主丁特與《天堂 M》代理商遊戲橘子因為遊戲內轉蛋機率問題，鬧上了法院，最終遊戲橘子敗訴，遭到法院判賠新台幣 200 萬元的罰款，可說是替課金長年被坑的玩家們爭了一口氣。



而此爭議也引起了經濟部的重視，開始著手修改「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」，就是俗稱的「轉蛋法」，如今消保處正式宣布審議通過，明定業者應誠實公開中獎機率，違者最高可罰50萬（約131,283港元）！

近日台灣通過了「轉蛋法」，遊戲商要公開中獎機率。

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只要涉及付費購買，不論商品形式如何，皆應公布中獎機率！

消費者保護處表示，由於機會中獎商品或活動中獎機率公布與否，是影響消費者交易決定的重要資訊，也是容易衍生消費爭議的原因之一，因此業者應於官網首頁、遊戲登入頁面或購買頁面及遊戲套件包裝上，載明機會中獎商品或活動的機率，除此之外，中獎機率定義及範圍也應一併公開，包括「有提供直接或間接、部分或全部付費購買之機會中獎商品或活動」，只要涉及付費購買，不論商品或活動形式如何轉換，皆應公布中獎機率。

如若不符規定，業者最高恐遭罰 50 萬元新台幣！

消保處同時呼籲遊戲業者，誠實公布機率，充分揭露中獎資訊，營造友善遊戲環境。如若不符合「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」規定，經令限期改正而屆期不改正者，處新台幣 3 萬元以上 30 萬元以下罰鍰，若再犯可處新台幣 5 萬元以上 50 萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

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