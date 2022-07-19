尼爾手遊NieR Re[in]carnation 首抽角色推薦&快刷首抽方法 開局即取3000石｜自從《自動人形》之後在全球人氣高企的《尼爾》系列第一款手機遊戲《尼爾手遊》以下為《香港01》科技玩物頻道尼爾手遊新手攻略，包括快刷首抽方法、開局角色推薦、新手必知心得及開局3000石入手秘技。



開服尼爾自動人形合作 齊刷A2、2B

*推薦角色以PVE為主，PVP的角色強度會有所不同

由於現時開服有大人氣的《尼爾: 自動人形》Nier Automata合作，相信不少人都想刷出2B+A2+9S（或者不需要9S但兩個女的怎麼都要刷到手） 的自動人形組合；不過本作是日系遊戲傳統的「暗鍋」抽蛋，武器和角色放在同一蛋池，而4星角色的排出機率為2%，不算太好刷。而且本作沒有遊客登入，必須註冊小萌帳號才能遊玩（也可直接用apple / google帳號登錄），換言之不能以清除資料/刪除遊戲等方法刷首抽；不過幸好還是有快刷的方法。

A2真老婆

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新手開荒心得必知5大心得

1. 最重要活動：推主線



將主線推到最新進度之後會每日送5抽，因此最重要是盡快推主線（也因此體力水相當重要） 。另外是每打通一個主線章節之後會開放抽道具，不拿不白拿可以不時來回收。支線方面活動也是很重要，現時開服的自動人形合作活動就有很多東西可拿，但是活動關的難度較高，如果推不動時就不要勉強繼續打主線或是等曜日打素材強化後再挑戰。

本作是赤裸裸的走路工戰力遊戲，平推的話到第三章後半已經開始吃力，推不動就去升級升武器升技能再來吧

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2. 好友要加滿



本作中可以贈送和收取體力，各每位好友贈送和領取時均可分別獲得1點體力。每個好友每日最多贈送和收取一次，而每日最多可合共從好友處得到200體力，換言之需要100位好友，因此好友一定要加好加滿，就算是路人隨便加也沒所謂。

值得一提是好友上限也剛好是100個，因此如果自己不是每天都上線的話就很容易被刪好友，拿不滿體力（惡意滿滿的設計...）。

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3. 強化系統&優先度



除了角色自身的強化之外，每個角色還可以裝備三把武器（主武器能在戰鬥中使用武器技能）和三個記憶（可理解為防具），而裝備同一系列的記憶能獲得額外套裝效果；另外還有支援小伙伴，可以在戰鬥中釋放技能幫助隊伍。整體構成和崩壞3rd等頗為相似，有玩過類似遊戲不難上手。

強化優先度方面以角色和武器等級為優先；角色技能可以著量強化，而武器技能升級在早期效益不高。至於記憶則是要打通主線第六章後才會開放，剛開始遊玩時不用擔心。

早期而言武器和角色升到20級已能將戰力翻好幾倍

角色突破和武器進化需要抽到同樣的角色/武器或者用遊戲內限量交換的通用素材，（課長以外）是比較中後期才能達到，可以先不用理會。小伙伴的強化同樣可以放到較後面。

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4. 二星武器可以賣掉



賣掉二星或以上的武器可獲得金錢和獎章，玩得久了石頭/抽數累積下來二星武器就會多得用不完，或者是早期沒怎麼留石抽蛋較多的話可能已有好些三星武器了；二星武器早期可以不用保留太多先賣掉一些來換資源。而獎章也可以在商店的兌換所內換取各種道具。

賣，都賣

5. 勤玩探索



探索是本作中的小遊戲，需要打通主線第三章（硬砂之章）後才解鎖，分為射擊和Flappy Bird式兩種小遊戲，玩完會給經驗、道具和體力。探索早期對進度幫助很大，差不多玩一次就能升一個玩家等級，建議時間一到(8個小時一次)就準時清掉。關卡評分不影響經驗和道具，只影響獲得的體力，不用擔心玩得太差拿不足道具。

射擊小遊戲

開局取3000石秘技

這個是日版時已經有的秘技，就是在遊戲中點擊媽媽100次，就可解開隱藏成就獲得3000石i.e. 10抽。在過完序章i.e.可以抽蛋時就能點擊了，不過石頭要打完整個第一章之後才能拿到，在首抽時較難用到了。

點擊媽媽100次

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