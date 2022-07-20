《ONE PIECE》即將重啟連載　故事進入最終章　隱藏秘密逐一揭盅

撰文：香港漫畫書網
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《ONE PIECE》原作漫畫在休刊一個月之後，即將預定於下週7月25日再次開啟連載，作者尾田榮一郎最新《週刊少年Jump》上發佈寄語。

尾田榮一郎在《ONE PIECE》的官方Twitter上，公布故事進入最終章。

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尾田榮一郎寄語全文：

孩提時代就曾幻想過。

要創作一個在火熱到最後的漫畫。

雖然很想畫，但是不知道能否真的畫到出來...！！

「和之國篇」馬上就要結束了。

用了25個年頭(笑)

雖然這麼說，即使從現在才開始看這部作品也沒關係。

因為‧‧‧——從現在開始才是「真正的ONE PIECE」！！（笑）。

至今為止這個世界裡所有隱藏的秘密

全部都會畫出來。

一定會很有趣。

請大家繫好安全帶不要放棄。

接下來也請多多關照。

有網民觀看寄語後留言「要將25年的伏筆回收在某種意義上如同大學入學試，《ONE PIECE》不會是一個單一科目吧？伏線太多不知追不追上劇情。」「現在才開始《ONE PIECE》那不就是說最終章最少要繼續30卷？」等等。

不過，在2019年時作者尾田榮一郎在日本youtuber「Fischer's-魚團-」的節目中以及當時的時任編輯「内藤拓真」指出《ONE PIECE》剩下5年完結，即2024年完結。到底最後會否超出當時的預想時間就只能到2024年才能知道。

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