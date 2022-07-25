連登仔發文指高達已跟不上時代 網民熱議：而家細路都玩食雞啦｜高達Gundam已經有超過40年歷史，時至今日仍然是全球最受歡迎的動漫遊戲IP之一，模型玩具亦是長賣長有。不過雖然IP仍然搵錢，但近年對於作為整個高達IP原點的「動畫作品」評價卻是可圈可點，相對現代的高達動畫如《鐵血的孤兒》、《Gundam Age》等都往往有負評。而最近更有連登網民發帖直指高達已跟不上時代，引起網民熱議。



指新一代對高達已無興趣 應集中力谷UC系列

連登網民「V.Bottas」日前在討論區發表帖文「高達係咪已經跟唔上時代？」，內文指高達自Gundam Age和Build Fighters（高達創戰者）起的策略是吸引新一代粉絲，然而作品本身不論畫風還是內容都太兒童向，不單高達老粉不買帳，就連新一代觀眾亦無法吸引。他表示上一部好看的高達動畫已經是Thunderbolt（雷霆宙域戰線）；最後認為與其製作不倫不類的高達作品，不如將所有資源集中在繼續補完U.C.（Universal Century 宇宙世紀，即元祖高達、馬沙之反擊、Unicorn等）時間線上，至少老粉看得高興，不像現在不倫不類。帖文一出即引起熱烈討論，在撰文時已有超過20頁回覆。

https://lihkg.com/thread/3085271

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即睇連登仔發文指高達已跟不上時代 網民熱議：



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網民回應討論意見不一，相對上支持樓主的留言提到近年高達作品比較多「主角威能」一個打十個，不如當年08小隊、0083等作品寫實感較重；也有人認為現時就算是兒童也往往很早就接觸食雞、CoD、Apex等遊戲，製作「兒童向」的高達動畫也未必能吸引到他們，倒不如將目標群眾定在青少年層面，老粉較容易接受，同時也有一定機會吸引新一代觀眾入坑。

08小隊應該是少數香港高達迷一致好評的作品

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另一方面也有許多反對樓主看法的回應，如有人指出Build Fighters系列的模型銷情極佳，動畫也因為豐富的系列致敬、彩蛋而受高達老fans喜愛，直指跟不上時代是樓主而非高達。也有人認為樓主是所謂「老屎忽心態」，並舉出高達00為例子，指當初高達00公開機體設定圖時許多人都直斥其樣衰、可笑，是「彈珠人」等，但到動畫播出後直到多年後的現在，高達00系列的模型都是暢銷保證，亦已鮮見人取笑其機體造型，指需要改變的並非高達而是樓主。

00系列的模型銷量都十分理想

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此外還有一些較為中性的回應，如有網民指出或許不是高達跟不上世代，而是「機械人動畫」整體跟不上時代；近年除了高達因為既有fans多加上連帶賣模型帶動人氣之外，已經許久沒有現像級的機械人動畫了。亦有網民精明地指出樓主發出此帖文後不足一小時已有過百回覆，也算是側面証明高達仍然跟得上時代。

至於讓小編來說的話，倒是不在乎高達有沒有跟上時代，只希望有生之年可以見到Crossbone和鋼鐵之七人的動畫...尤其鋼七最好是以劇場版水準來製作...

X1同X1 FC都實在太型了...

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