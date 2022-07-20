尼爾手遊NieR Re[in]carnation課金攻略 商城禮包分析 商店必換道具｜自從《自動人形》之後在全球人氣高企的《尼爾》系列第一款手機遊戲《尼爾手遊》以下為《香港01》科技玩物頻道尼爾手遊課金手攻略，包括商城禮包分析及商店必換道具介紹。



禮包大部份比值高 但隻Game是否抵課就另一回事

現時手機遊戲和課金及「禮包」已是密不可分，NieR Re[in]carnation當然也不例外，在遊戲一上架時就已有多種禮包供玩家選擇。縱觀下來本作的禮包大部份比值都頗高，以課金角度來看大部份都屬抵買之選；但遊戲本身值得投資多少就看每個人自己取捨了。記者個人體感是本作抽蛋機率感人，雖然寫著4星角色出現率為2%，但記者刷了10個以上的首抽帳號（即合共200抽以上），只出過一隻9S，A2和2B則半隻未見，令人不太有課金的欲望。當然也可能只是記者自己比較「非洲」，總之課金這回事還是豐儉由人，大家量力而為。

刷首抽方法、開局推薦角色及新手須知請見另文攻略：



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在手遊而言本作的課金系統和商城算是容易理解

即睇尼爾手遊NieR Re[in]carnation課金攻略 商城禮包分析 必換道具：



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1. 48小時新手衝刺禮包：



限定在玩家通關第一章之後的48小時內限購一次的禮包，198港元買到6120個寶石，等如20抽多一點，平均下來就是10元一抽。以折扣率來講是不錯，而且最重要是可以馬上拿到足夠的有償石去抽同樣是通關第一章之後48小時限定開放的必出4星角色十連蛋池。如果自問遊戲會玩一段時間、不介意這個花費，這個新手禮包是抵買之選。

48小時新手衝刺禮包

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2. 7日寶石卡



等如其他遊戲常見的「月卡」，只是變成以一星期作單位。23港元，一買的時候獲得300石，然後每天登入拿50石，即是合共650石。和遊戲中正價最貴的一單618港元11000石比較，前者是每1港元兌約28石，後者則是每1港元兌17.8石，抵了足足一半，如果預計自己會玩至少一兩個星期的話推薦可以購入。

7日寶石卡

不過雖然以寶石折扣率來看這個7日卡是抵買，但如果和其他遊戲的「月卡」相比，其實也未算太抵，因為一個月你需要買4次即合共92港元，共得到2600寶石，連10抽都不到；和其他手機遊戲如《原神》比較，《原神》的月卡售38港元，購買時得到300石，然後每天登入90石，如果一個月全部領滿的話共得3000石，而原神的一抽是160石，換言之就是38港元得到18抽多一點，相比尼爾的92港元連10抽都不到差了好幾倍。

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3. 任務禮包



類似其他遊戲的成長禮包，購買後在遊戲內達成特定條件即可領取報酬。任務禮包共有3個，分別是關卡任務禮包、角色強化任務禮包和武器強化任務禮包，分別只能購買一次，售188港元。

以這個價錢禮包的內容物是相當超值，不計在遊戲內能關卡能獲得的強化素材，關卡任務禮包可得1800寶石、大體力水60個及1張4星必得券；角色強化任務可得角色突破用的「某種工具書」10個，而武器強化任務則可得黑珍珠2個。

任務禮包

只是這些報酬和玩家進度掛鉤，到能解完所有任務拿完報酬可能已是較後期的事了；若果你提早棄坑就等如花了冤枉錢，因此如果沒有玩到最後的決心就不要買了。

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4. 期間限定禮包



兩個「尼爾自動人形合作禮包」比值都高可以考慮購買，但是只有8港元和618港元兩個價位，會不會想一口氣課600就自己衡量了。至於幾個掃蕩券禮包賣的都是素材，除非是課長想搶著快速提升戰力打競技場（PVP），否則不太推薦。

5. 高級禮包



有一堆附帶各種素材的禮包，同樣絕大部份都是可在遊戲內累積的東西，除非你是課長想搶著快速提升戰力打競技場（PVP），否則不太推薦。唯一比較推薦買的只有「體力回復藥禮包」，其餘都不是太化算。

6. 直接買石



除非你是真課長否則都不是太建議了，至少可以先課完禮包再說。

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道具商店和兌換所

道具商店中可用遊戲中的金錢購買各種道具，每晚12時刷新一次，也可以用寶石手動刷新；最重要的是每日體力回復藥要買好買滿，各種中低階的礦石素材也可視自己需要著量購買，省下刷關打的體力。

兌換所則是活動代幣、出售武器獲得的勳章和競技場硬幣等各種代幣交換道具的地方，這裡十分建議將二星武器賣掉換錢和獎章；畢竟玩得久了石頭/抽數累積下來後就可大量使用三星武器，二星武器就會多得像一般遊戲中的「肥料」一樣，因此早期可以先賣掉一些來換資源。

值得一提是20000勳章可以換到一張必中4星券，但是開荒期來說比較建議優先換體力水，推完進度再慢慢儲勳章換4星券。

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