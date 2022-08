羅素兄弟激讚最後生還者2醫院追逐場面 稱是史上最出色的遊戲之一|以執導MCU《復仇者聯盟》Avengers一炮而紅的導演羅素兄弟(安東尼·羅素Anthony Russo和祖瑟夫·羅素Joseph Russo)最近接受外國遊戲IGN的訪問,評價各款遊戲中的追逐場面,其中更大讚在網上評價兩極的《最後生還者2》。



羅素兄弟評遊戲追逐場面 有讚有彈Heavy Rain得滿分

由《復仇者聯盟:終局之戰》到最近Netflix熱播的《灰影人》,無不展現出羅素兄弟對動作、打戲處理上的才華。而《灰影人》的一大特色是有相當多特技追逐鏡頭,有見及此外國遊戲媒體IGN最近就訪問了這對兄弟,並且和他們一起觀看及評價各個遊戲中追逐場面,包括蠱惑狼、生化危機8等,當然少不了以電影感重聞名的頑皮狗工作室遊戲《秘境探險》Uncharted和《最後生還者》The Last of Us系列,請他們分析及評價一下其中的動作及追逐鏡頭。

不少遊戲都有刺激的追逐場面,和電影可能是異曲同工。https://youtu.be/Grp3YC2F1p0

👉《龍珠》孫悟空的12種不同動漫畫風演繹 死神最攪笑JoJo版勁Sexy

即睇羅素兄弟激讚最後生還者2醫院追逐場面:



+ 2

👉 真人Tifa|內地驚見真人蒂法一夜爆紅 網民:不需要cosplay了

看完之後兩人表示《秘境探險》系列的畫面呈現可能是他們看過的遊戲中最為出色的;而在觀賞《最後生還者2》的片段時,兄弟對遊戲中艾比Abby在醫院被巨大怪物追逐的一幕印象深刻:他們認為遊戲充分表現出緊張感,光影和音效表現都成功塑造出氛圍,更巧妙地運用鏡頭從令玩家難以知道會怪物會從哪個方向出現;每一次當主角遇到障礙物時,都不知道會不會被怪物追上抓到,從而令玩家產生害怕的感覺。祖瑟夫·羅素在觀賞片段時更直稱「最後生還者是史上最出色的遊戲之一(One of the best games ever made)」,但並沒有明確道出是指第一集還是第二集。

👉 尼爾手遊攻略刷首抽角色推薦取3000石秘技|NieR Re[in]carnation

有玩的話應該其中不少人都有被醫院停車場的這隻怪物嚇到。https://youtu.be/Grp3YC2F1p0

👉尼爾手遊課金攻略 商城禮包分析 必換道具|NieR Re[in]carnation

《最後生還者2》在劇情和公關手法上或者有很多問題,不過此外的地方都很優秀,特別是其高水準製作在匠人的眼裡或者更具價值。

至於其他追逐場面的評價則是有讚有彈,最高分是《Heavy Rain》在超市內的一段追逐獲10分滿分,較差的則有蠱惑狼只得3分。另外值得一提是《最後生還者》已被改編成劇集,由HBO製作及發行,坊間一般預計於2023年上映。

👉iPhone 14 Pro Max疑似實機照片流出 史上最凸後鏡頭恐難平放

👉Diablo Immortal新手攻略|職業選擇&快速升Lv方法 強力傳奇寶石

👉Diablo Immortal新手攻略|早期10個必知心得小技巧 商城課金建議