MHR Sunbreak攻略 月迅龍、紅蓮爆鱗龍弱點 招式 裝備圖鑑&性能解說｜MHR Sunbreak的第一個免費更新已經於今日（8月10日推出），今次更新的內容量相當多，相信獵人們都已經急不及待準備打新龍整新裝了，以下為新追加魔物月迅龍及紅蓮爆鱗龍攻略，包括弱點、新招式及裝備性能解說。



主線爆機就有得打但難度不低

今次新加追的魔物其有4隻，分別是紅蓮爆鱗龍、金火龍、銀火龍和月迅龍，只要玩家完成Sunbreak的主線（i.e.打倒冥淵龍）達到MR10之後便會開放新的緊急任務去打這些魔物。雖然MR要求較低，但是這幾隻新加的魔物不比MR 70的天彗龍以至MR 100的嗟怨轟天怨虎龍，一個不小心都會貓車。不過幸好這幾隻新魔物（紅蓮爆鱗龍以外）的緊急任務都在新地圖「塔之遺跡」開戰，是Boss戰地圖在營地就有彩虹鬼火鳥，令難度減低許多，如果multi就更加輕鬆。

用鋼龍弓打貫通可打出1 hit 100以上的驚人傷害

金火龍和銀火龍的攻略及裝備圖鑑請見另文：



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紅蓮爆鱗龍弱點及肉質一覽

和以往一樣弱彈和冰，玩家們之間常戲稱其「全身敏感帶」，用貫通彈和冰屬性弓可對其造出大量傷害。

月迅龍弱點及肉質一覽

肉質不太友善，對近戰而言只有頭是真弱點，遠攻的話則除了頭以外還可射尾和尾巴前端，但是月迅龍攻擊力很高，遠攻就算滿防都很容易被滿血一發貓車，用遠攻打要十分小心。另外是其刃翼雖然肉質很差，但是冰屬性吸收值達30，如果有很高的冰屬（例如冰晶弓）打刃翼也是能有不錯的傷害，只是不能發動弱點特效。

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威脅招式（按圖放大詳細）

紅蓮爆鱗龍：沒什麼新招，到處灑的爆鱗仍然是很煩人，但是威力沒有到非常高，而且MHRise玩家的機動力這麼高，要避開爆鱗也不是太難，只是要小心翔蟲受身時不要落到即將爆炸的爆鱗上。另外是和Iceborne一樣紅蓮爆鱗龍的體技比爆鱗攻擊力高，如果沒有加血鬼火，遠攻武器就算滿防都會被其火車和頭鎚一擊秒殺，記得不要太貪刀火車一定要躲開。

+ 2

月迅龍：與其說難打倒不如說是煩，經常跳來跳去，尤其是對遠攻非常不友好，經常一下子就跳到玩家身邊然後揮爪或是拍尾，一被打中就是大半（是吃了彩虹鬼火+100血之後的大半）；如果沒有彩虹鬼火鳥，遠攻武器中一下拍尾就要貓車了。比較麻煩的招式是隱形然後跳往左右再拍尾，胡亂翻滾的話極易中招，反而是收刀跑的話較容易避開。另一特點是尾巴飛刃多了毒屬性，不過來本就不太會被這些飛刃打中，也不算特別威脅；還有一招從空中落下一圈圈向外擴散的毒飛刃，但擴散速度很慢，別貪刀先躲開再打就行了。

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月迅龍、紅蓮爆鱗龍裝備性能

紅蓮爆鱗龍裝



紅蓮爆鱗龍防具沒什麼亮點，穿上全套的話有力量解放5、攻擊2、耳塞3、毅力3、快吃2、弱點特效1、耐力急速回復3、奪取耐力3，飾品洞則有3洞x3、2洞x4、1洞x3。整套的話技能比較雜亂，如果會出力量解放的話或者能用頭和腰吧，其他部位也不太有潛力。

+ 6

月迅龍裝



月迅龍裝就相當有趣了，也很有潛力值得仔細研究；全套技能有匠5、裝填擴充3、挑戰者5、奇襲3、超會心1、巧擊3、迴避性能3、散彈、擴散箭強化2，飾品洞則有3洞x4、2洞x2和1洞x5。由於匠和裝填擴充兩個技能衝突，大概不會整套裝需要混裝。

+ 6

兩個新技能都很有趣，首先奇襲是極有潛力的技能，效果是從背後攻擊魔物時攻擊力提升，3LV時效果1.2倍，單人遊玩的話或者用途有限，但在連線遊戲時若有人吸引仇恨，或是魔物正在追擊其他玩家時，很容易就能達到從背後攻擊的條件，等如無痛1.2倍攻擊，非常霸道。

目前預想奇襲在多人遊玩時會相當強力，但效果只有提升攻擊力，對打屬的玩家來說就沒那麼大用途了

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另一個新技能巧擊則類似MHWorld的迴避裝衣，效果是精準閃避魔物攻擊後一段時間內提升攻擊力，3LV時提升量高達30，大約相等如攻擊6的效果，而且還能和攻擊7的1.1倍再疊加，只要能穩定地觸發能帶來恐怖的火力。可以配合迴避性能或是自帶迴避效果的武器，例如太刀的見切或是雙劍的朦朧幻翔等，再加刃鱗研磨、研磨術銳等，靠閃避就能有齊火力和斬味回復，目前感覺是潛力無限，要再好好研究。

加30攻，相當誇張

紅蓮爆鱗龍武器性能及圖鑑

紅蓮爆鱗龍武器和防具一樣沒太多亮點，特色是高攻擊、爆破屬性、長白斬（可用匠上紫）、負會心、有最低限度的飾品洞。如果已經是MR100或以上的獵人大概沒有製作的需要；剛上MR10的話倒是可以做一些來過渡用。

+ 4

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月迅龍武器性能及圖鑑

月迅龍武器也是頗有潛力，特色是高攻擊、毒屬性、無會心、短紫斬（支援匠5）和白斬，以及飾品洞數超好（近戰武器全都有4洞+2洞）。可以用高匠配剛刃研磨來達成長期紫斬；另外因為其初始紫斬白斬都短，也可考慮用研磨術【銳】，在跌到藍斬之後磨刀或配合鱗刃研磨變回紫斬，就能發動研磨術【銳】的1.1倍加成。

+ 12

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