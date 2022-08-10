《哆啦A夢》大雄兩項技能令網民感觸羨慕　崩潰按讚：別再說了

若說到漫畫界中的魯蛇（loser, 失敗者）代表，《哆啦A夢》裡的主角野比大雄絕對是名列前茅的沒出息代表之一，不僅讀書成績不好，體能更是差勁，還整天哭哭啼啼的，甚至「哆啦A夢」的出現，都是因為大雄個性太過軟弱無力的緣故。



相信許多人都在小時候嘲笑過大雄的沒用，但一名日本網友在近日發表了關於大雄的看法後，竟令許多網友深感絕望，因為大家都發現自己活得竟然比大雄還不如⋯⋯。

網友發現許多人生活遠不如《哆啦A夢》大雄，受到廣大迴響！

+ 14

該名暱稱為「安眠するバク」的日本推特網友，發文表示：「玩推特時最有感觸的一件事，就是發現世界上許多人都是『射擊射不準，又有睡眠障礙的大雄』，而且，就算長大了，哆啦A夢 也沒有來。」，該篇犀利的貼文讓網友發現，自己的生活遠遠不如過去曾瞧不起的大雄，瞬間擊穿大家的玻璃心，引發超過上萬名網友崩潰按讚。

網友絕望留言：「你在說我嗎？」

網友們則對此表示：「別再說了⋯⋯已經開始絕望了。」、「你在說我嗎？」、「這麼一想，大雄其實受到很多眷顧啊！」、「而且大雄的媽媽很溫柔，不會過度強迫小孩，爸爸賺的錢也不少。」、「人家老婆是靜香。」。仔細想想會發現大雄真的還蠻讓人羨慕，光是隨時隨地就能睡著這一點，就已經是許多人望塵莫及的事情之一，好了先不說了，每天失眠的我準備去痛哭一番了⋯⋯。

延伸閱讀：全職獵人HUNTER×HUNTER新進度草稿完成 古勒比加終於可以下船？

+ 13

延伸閱讀：

《航海王》尾田榮一郎、《柯南》青山剛昌 國民漫畫作者的世紀對談！超夢幻情報公開

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】