《GTA：三部曲 最終版》將出手機版　官方宣告會在明年這天前推出

為了慶祝《GTA 3》發行 20 週年，Rockstar Games 於去年底於 PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch 與 PC 平台上，推出了收錄《GTA 3》、《GTA：罪惡城市》、《GTA：聖安地列斯》三款系列作品的高畫質強化版合集《GTA：三部曲 最終版》（Grand Theft Auto: The Trilogy）。



此外，官方還打算推出行動裝置版，並於近日確定了發售日期！

《GTA：三部曲 最終版》將出手機版，官方現在有發售日期了。

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《GTA：三部曲 最終版》的手機版會在 2023 年 3 月 31 日以前問世！

原先《GTA：三部曲 最終版》（Grand Theft Auto: The Trilogy）的 iOS 與 Android 版本是預計在今年上半推出，不過在整個 2022 上半年中，都沒有任何相關消息，許多玩家認為 Rockstar Games 可能是打算取消開發行動裝置版，終於在近日，官方宣佈《GTA：三部曲 最終版》的手機版會在 2023 年 3 月 31 日以前推出！

專注開發《GTA 6》，因而延遲《GTA：三部曲 最終版》手機版發售進度？

或許是受到 Rockstar Games 打算專注開發《GTA 6》的影響，才讓《GTA：三部曲 最終版》的行動裝置版的進度延遲，去年《GTA：三部曲 最終版》剛發行時，由於眾多 Bug 讓玩家吐槽不已，希望官方在開發手機版本時能別再犯這樣的錯誤！但照這樣的思路來看，《GTA 6》可能也會推出手機版，要是真的那還真讓人期待！

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