記憶邊境Thymesia攻略 戰鬥心得、早期必學天賦、無限回血方法｜由台灣團隊開發的類魂（Souls-like）遊戲《記憶邊境》（Thymesia）PS版已正式推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲簡評攻略，包括戰鬥系統心得、必學天賦推薦和小秘技無限回血方法。



早期快點升等學天賦 學完戰力三級跳

本作最重要的心得就是盡快升Lv，升Lv加屬性點數來提升血量和攻擊力固然也重要，但更重要的是頭25級每升一級都可獲得天賦點數，而本作的天賦都非常強力，只要點出幾個天賦戰鬥力就會跳升幾個檔次。因此建議早期盡量使用在地圖拾取獲得的道具「模糊的記憶」獲得經驗來升Lv，點出主要天賦後戰鬥壓力就大大減輕。

點數對能力影響不是太大，點血量效益也不太高，不用像Dark Souls一樣先點出一定體力。個人是瘟疫略高地平均點。

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戰鬥方面最重要的是理解裂傷和敵方反擊：L1的軍刀攻擊快速且能造成大量傷害，但這些傷害大部份都是裂傷；裂傷不能直接擊倒敵人，而且會隨時間快速回復。相對地R2的利爪攻擊本身幾乎沒有傷害，但就將大量裂傷轉換為真實傷害，而若帶裂傷的敵人HP歸零則可直接處決。因此戰鬥的基本就是先用R1或瘟疫武器打出裂傷，然後用R2消耗裂傷最終處決敵人。

敵人身上的裂傷在不被攻擊一段時間後就會快速回復，一個小秘訣是可用L2的羽毛遠程攻擊敵人，便能阻止裂傷回復。

而在一直攻擊敵人的期間敵人會累積反擊值，到敵人反擊時會全程霸體，因此不能夠無腦一味死攻，要有節奏地迴避或招架敵人的攻擊。

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按圖放大優先必學天賦推薦：

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另外是天賦可以隨時在營火重置（不需任何道具），可應該每個關卡/Boss配置合適的天賦。

強力瘟疫武器

早期最推薦的是長槍，火力猛射程也長，先將敵人拉成一直線再用的話更可一次命中多個目標；只是這招硬直也很大不能輕易亂用，最適合敵人未發現自己之前用來開怪、或是對方大硬直時使用。

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長槍還自帶突進效果可作一拉氣拉近距離之用，真是各種優秀

小秘技無限回血方法

記憶邊境中敵人攻擊力很高，鍊金藥（元素瓶）在早中期往往會不夠用，幸好有一個小秘技可以讓玩家接近無限吸血，而且很早期就能達成。方法就是點出天賦中利爪裡面的「連擊爪Lv1」和「連擊爪Lv2」，前者效果是每次利爪攻擊命中敵人疊加一層進攻，後者效果是進攻疊加到5層後每次利爪攻擊都會回復HP，回復量固定為8。

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奧妙在於玩家不需要削去敵人的裂傷才能回血，只要在攻勢5層的狀態下用利爪攻擊命中敵人即可回血；如是者只要找到一個較弱的雜兵，然後不打軍刀攻擊、只是不停用利爪攻擊打它；由於沒有裂傷之下利爪攻擊幾乎不扣敵方血量，如是者只要一直用利爪來打，就可以不停吸血。

這類斧頭雜兵用來吸血就最好不過，攻擊起手動作超明顯慢慢躲開再吸都沒問題

當然也要小心攻擊太多次之後會被對方反擊，但如果是最弱的雜兵就算攻擊也很易閃避，閃開後再繼續吸、或者被打中也無所謂，反正可以繼續吸血。

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