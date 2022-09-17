鋼鍊FA定2003年版邊套更好睇 連登熱烈討論：03版呢個位完勝FA｜《鋼之鍊金術師》雖然已完結多年，但一直都在動漫迷間被公認為神作，時至今日仍然為人所津津樂道，有關作品的討論亦不曾停頓。而鋼鍊曾在2003年及2009年先後兩次動畫化（前者通常稱為03版、後者通常稱為FA版），兩套動畫經常被比較孰優孰劣，最近在連登討論區就有相關帖文，引起熱烈討論。



鋼鍊03版沉重黑暗 VS FA版熱血王道

連登用戶「AL師」早前發表帖文「03鋼鍊真係屌打fa鋼鍊」，討論《鋼之鍊金術師》先後兩個動畫版（2003年版及FA版，前者簡稱03版）的分別，並認為03版是比較優勝；他首先指出03版整部作品中沒有多餘角色，而FA則有許多角色是可有可無，因為03版的重心在主角一行人、人造人及斯卡身上，而人造人是人體鍊成嘗試下的失敗作，令整個故事環環相扣。

同時樓主也認為03版的人物刻劃較為深刻，每個人物都有細述其出身來歷，不像FA有些角色就像熱血少年漫畫中的「敵方幹部」角色，僅是為烘托主角和最終大Boss而存在。另外樓主也認為03版在對於等價交換等的探討和哲學意味都比FA版來得深入。

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相信不少較年輕的動漫迷都是因為2003年鋼鍊入坑動漫

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按圖放大睇連登討論鋼鍊FA定2003年版邊套更好睇：



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網民支持：FA最完美神作

帖文獲大多負評但同時引起網民熱烈討論，不少人並不認同樓主的說法、認為FA版才是最好的動畫版，如有人留言「FA最完美神作」、「FA無敵，每個角色都有佢既定位」等；不過同時也有人留言支持樓主的意見，認為03版較灰暗沉重的路線亦是吸引，而且對鍊金術和人體鍊成的探討亦更為深入。

若以畫面和戰鬥表現而言的確是FA版較好

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兩版本各擅勝場

小編個人看法是03版和FA版各擅勝場，FA版除了作畫較出色之外亦因為跟足原著、劇情上較少犯駁位及更為熱血；但03版對每個人造人的深入描寫、以及鍊金術代價的設定也是十分吸引。只是如果03版只看電視動畫的部份便會像是「無尾」突然完結了一樣，要再看劇場版《森巴拉的征服者》補完電視動畫結尾的後續劇情才算是完滿結束。而《森巴拉的征服者》作為劇場版動畫本身也很好看，最後艾力克兄弟重逢也很有缺憾美。

03版一定要連埋森巴拉的征服者睇

03年版被過度低估

而且有一樣值得讚賞的是03版因為當時追過了漫畫原作的進度，動畫製作組只得原創劇情；大部份情況下這種追過原作進度後原創的動畫都會爛尾收場，惟獨03版鋼鍊成功地在配合原作基礎和設定上交出了不輸原著的原創情節，實在是相當難得。當然要說03版比FA好看或者不是人人都能接受，但小編的看法和部份留言相同，就是03版相當的underrated、並不比FA差，建議沒看過的人都可以抽空去看一遍。

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