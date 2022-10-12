HUNTER×HUNTER最新封面公開　重返《週刊少年 Jump》連載就在這天

動漫迷們普天同慶的日子終於到來，《HUNTER×HUNTER》是日本漫畫家冨樫義博的作品，由於擁有強大的世界觀與嶄新的角色設定，無論在日本還是世界各地都坐擁無數死忠老粉。



不過《HUNTER×HUNTER》能夠廣為人知的原因，除了綜合以上幾點外，還有一點則是他停刊千日，自 2018 年 11 月 26 日停刊，到前些日子才開始重新連載，讓原本心死的粉絲再次燃起希望，不少網友戲稱：「終於不用叫我孫子燒給我了」、「古勒比加（台譯：酷拉皮卡）終於要下船了。」

HUNTER×HUNTER單行本37集封面公開，將於這天重返《週刊少年Jump》連載

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古勒比加要下船了嗎？漫迷們殷殷期盼

這部休刊 3 年又 11 個月的人氣少年漫畫，將在本月發行的《週刊少年 Jump 》2022 年 47 號（10 月 24 日）重返連載，且《週刊少年 Jump 》在10月11日於推特宣布將久違發行第 37 卷單行本，不過這次的單行本內容是從 381 至 390 話，是休刊前連載的部分，新連載開始要從 391 起，因此想看古勒比加下船的話，可能還要再等待一陣子，不過看到 冨樫義博 前些日子每日在推特上更新的頻率，應該是可以等到大結局了。

單行本發行日訂在「這天」 第 37 卷單行本封面公開

根據《週刊少年 Jump 》官方推特來看，單行本將於 2022 年 11 月 4 日發行，同時也首度公開了第 37 卷的封面，消息一出立刻引起網友的一波熱議，開始相互討論上次看獵人到底是甚麼時候的事情？感嘆這長久的等待也算是值得了，看到漫畫繼續連載的同時也不免擔心 冨樫義博 的身體狀況，希望老師能夠健健康康的帶大家看到獵人的結局啊！

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