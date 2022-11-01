年輕人不愛看漫畫？少年JUMP+總編輯有這樣見解：時間效益太差

集英社是於2014年開始運行的漫畫應用及網站《少年Jump+》，而近日有網媒和電視台都訪問了現時《少年Jump+》的編輯長細野修平談論漫畫數位化的問題。



細野修平指中年以上的讀者一開始就比較能夠接受網路漫畫，反而是年輕人缺少興趣。

《少年Jump+》的編輯長細野修平對年輕人不太愛看漫畫，有這樣的見解。

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不只針對網路漫畫，應該說年輕人對於「漫畫」這種娛樂本身就興趣很缺。因為時下年輕人認為看漫畫的時間效益太差。

因為很多漫畫都要付錢才能看，又要花很多時間才能看完。相較之下，5分鐘短影片的時間效益（TP值）和社交成本都低很多。為了解決有關問題《少年Jump+》編輯部才會絞盡腦汁設計每一部作品都可以免費看前幾話，以及簡便的課金功能盡量減少這些成本。

現時討論區的評論數目也是《少年Jump+》編輯部相當重視的數字之一。因為作品下方的討論區如果夠人氣，熱度就會擴散到其他社交媒體。

他認為與其比較傳統性質漫畫需要一直購買才能看到最新一話。現時《少年Jump+》大多採用第一話及最新話免費令到讀者們可以一直享受作品。而這種對策亦確實令到作品一直增加讀者數。其中《SPY×FAMILY》是目前最成功的例子。

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同時，漫畫數位化令到漫畫家的入門途徑多了，可以更多途徑投稿。亦因為數位化所以可以令到不少青年雜誌較難出現的過激作品可以嘗試連載，亦可以根據讀者反應向網站外發佈。不同傳統的《週刊少年Jump》以問卷為指標在《少年Jump+》上就會以閱讀量及留言量為數據進行分析。

細野亦被問到WEBTOON平台的條漫種類及全彩那種的變化的趨勢會否令到會因為作品有趣優先的《少年Jump+》都會變化。

他就回答對於像「漫畫上色」「加上音樂與讓角色說話」等這種漫畫類型的變化趨勢，認為不是《少年Jump+》可以做的事，認為是其他的新項目做的，當然他也有考慮中。

最後他被問到漫畫數位化有什麼的可能性。他認為數位化漫畫的不同的地方的影響力很大可以讓不少的人認識到作品，而近十年漫畫一直專注在「數位化」。

認為今後十年漫畫的變化「全球化」為主，令到漫畫家們可以用自己的筆有著影響力的有趣時代。亦因2023年《少年Jump+》的新作品會於海外向的漫畫網站「MANGA Plus by SHUEISHA」同時連載希望今後可以增加更多海外讀者。

【本文獲「香港漫畫書網」授權轉載。】