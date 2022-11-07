《新世紀福音戰士》將改編舞台劇　明年東京東急歌舞伎町塔內公演

《新世紀福音戰士》系列，官方宣布將推出改編舞台劇「舞台・新世紀福音戰士 Beyond」的消息，目前預定將於2023年5月在東京東急歌舞伎町塔內的劇場THEATER MILANO-Za展開公演。



東急為了新宿歌舞伎町開發，預定將於2023年4月14日開幕的東京東急歌舞伎町塔，其將「將喜歡推至極致」的實體化企劃第一波，就是以《福音戰士》作為主題。

《新世紀福音戰士》將有舞台劇版！

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打造「EVANGELION KABUKICHO IMPACT」企劃，其中舞台劇「舞台・新世紀福音戰士 Beyond」就是企劃的其中一項。

另外，預定將於5月開始營業的HOTEL GROOVE SHINJUKU，將會打造期間限定的《新世紀福音戰士》主題樓樓層「LIFESTYLE HOTEL EVA」。屆時除了會有各角色的主題客房外，也會有多樣的原創周邊，而餐廳也會有合作飲料及餐點登場。

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