《戰神：諸神黃昏》海外媒體評測出爐　好評直逼《艾爾登法環》

索尼互動娛樂（SIE）旗下的扛霸子《戰神》系列，即將於 11 月 9 日發售睽違 4 年的續作《戰神：諸神黃昏》（God of War：Ragnarok），並且由 PlayStation 4、PlayStation 5 平台獨佔，恭喜大家的主機終於可以脫離吃灰的命運了！



隨著發行日將近，海外媒體評測分數也紛紛釋出，各家媒體都幾乎給出了滿分好評，在 Metacritic 中更是來到 94％ 好評，直逼《艾爾登法環》的 96％ 好評，看來今年的 GOTY 年度遊戲大獎落在誰家還真不好說。

《戰神：諸神黃昏》（God of War：Ragnarok）獲媒體好評，有機會問鼎年度遊戲大獎。

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《戰神：諸神黃昏》被評為該系列的巔峰之作！

在海外媒體給出的綜合評分中，IGN、Push Square、Siliconera、VedioGamer 與 PlayStation Universe 都給出了 10/10 滿分的超高評價，無疑是該系列的高峰之作！媒體們對於遊戲內容表示：「戰鬥內容豐富流暢，且充滿爆發力！」、「承襲前作一鏡到底到設計，非常有沈浸感。」、「場景構築不僅相當美麗，探索起來也很有趣。」、「人物刻畫非常細膩，借鑒了許多神話原型。」

韓國 IGN 吐槽《戰神：諸神黃昏》根本只是《戰神》的 DLC

然而在一致好評中，韓國 IGN 卻獨排眾議，僅僅給出了 6/10 的評價，韓國 IGN 認為《戰神：諸神黃昏》的遊戲體驗雖然非常流暢，但劇情無聊且可預期，過關方式跟前作相比毫無變化，玩起來就像是在組裝機器般充滿制式感，美術也沒有到令人驚奇的地步，玩到一半時只想快轉看結局，甚至吐槽《戰神：諸神黃昏》根本只是《戰神》的 DLC 罷了。

不過這些都僅是媒體間的評價，《戰神：諸神黃昏》是否能夠成為神作，還是得在遊戲正式發行，玩家們體驗完後，才有辦法定奪。

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