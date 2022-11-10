2022 Netflix 必看動畫《電馭叛客：邊緣行者》　黑馬神作大推薦

以獨特的近未來世界觀影響許多相關創作的桌上遊戲《電馭叛客2020（Cyberpunk2020）》，在2020年由波蘭著名遊戲公司改編成備受期待的單機遊戲《電馭叛客2077》，卻因為發售後遊戲bug太多嚴重影響體驗，而影響了評價與銷量。但在2022年，這款遊戲與日本動畫Trigger公司合作，在串流平台Netflix上播放的原創動畫《電馭叛客：邊緣行者》後卻大爆冷門好評不斷，不僅成功吸引女孩們接觸硬核科幻，更讓無數鋼鐵直男流淚，開播後甚至一度在爛番茄網上有著100%好評的驚人成績，這個作品有著什麼樣的內容？今天就讓筆者帶你一窺究竟！



什麼是數碼龐克（Cyberpunk）？

數碼龐克（Cyberpunk）是一種科幻題材的類型，描繪近未來，人們的生活中充滿高科技，卻將富裕和貧窮問題更加極端化的反烏托邦世界。

作品多半會描述巨型企業掌握大部分的資源，底層的人不但過得辛苦且難以翻轉社會地位，造成乍看之下幸福和平，實際上暗潮洶湧的反烏托邦現象。人體改造普及，大部分的人多多少少擁有科技神經或機械義肢，能夠比以前做到更多事情。只要有錢，人人都能成為自己想要的樣子，殘酷寫實卻又帶點美好幻想的未來世界。歐美作品中例如《銀翼殺手》，日本則有動畫《阿基拉》以及《攻殼機動隊》作為代表。

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《電馭叛客：邊緣行者》在講什麼？

在「夜城」中，名為「荒坂」的企業一手遮天，包辦了人們生活所需的幾乎一切。天資聰穎的主角大衛原本和母親兩人相依為命，生活在夜城底層，卻因為意外失去了母親必須一個人生活。他利用母親的遺物改造自己，並在因緣際會下加入了反抗荒坂的傭兵集團，成為夜城人們口中的「邊緣行者」......這樣的他將在夜城締造什麼樣的傳奇？

《電馭叛客：邊緣行者》必看原因！

首先不能忽略的，是這次負責製作的動畫公司，俗稱扳機社的「TRIGGER」。過去作品包括《KILL la KILL》和《普羅米亞》，TRIGGER的最潮美感和超強作畫一直是業界頂尖，動作戲絕對讓人大呼過癮。

再來是不同於以往的數碼龐克作品，淺顯易懂的世界觀說明。科幻作品一直給人專有名詞很多，充滿未來感的高科技很難懂，難以融入的感覺。這部比起不斷說明，直接展現豐富的夜城生活，讓同樣無知的主角帶觀眾探索電馭叛客的生活。

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最後精彩刺激且留下深刻印象的劇情。

在不長不短，十集內一氣呵成，起承轉合飽滿的劇情。描述主角少年大衛在這個夜城闖蕩，渴望成為傳說的故事。開頭劇情緊湊刺激，而中段卻有著深刻的情感描寫，以及讓人冷汗直流的高潮，和很難不為之動容的結尾，完整的組成了精彩刺激的劇情雲霄飛車。

看完《電馭叛客：邊緣行者》之後，日本與全世界各地的觀眾，也紛紛發表了自己對「精彩結局」的看法與分析，也有許多人在看完了動畫後，回過頭購買了原作遊戲，加上這幾年遊戲努力修補了BUG，透過了這波動畫帶動，《電馭叛客2020（Cyberpunk2020）》挽回了遊戲的銷售量與口碑，也讓更多人明白了這個世界觀的魅力。

現在就開始你的夜城冒險

你喜歡數碼龐克嗎？或者一直有興趣卻不得其門而入呢？《電馭叛客：邊緣行者》作為2022必看的動畫之一，絕對能帶給你最棒的未來旅行，這個周末為自己留點時間，到Netflix來欣賞他吧！

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