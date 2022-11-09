Garena宣布結束《英雄聯盟》代理　明年將交由台灣大哥大接手營運

代理《英雄聯盟》長達12年之久的Garena，將不再繼續經營，未來會由台灣大哥大接手。對此，Garena終於在9日正式宣布，將在11月18日正式轉移帳號到Riot伺服器。之前累積的遊戲帳號相關有望完整轉移，詳情可見帳號轉移網站。



Garena宣布結束代理，並在網站上po出官方公告全文：

11月18日起，使用Garena帳號遊玩《英雄聯盟》與《聯盟戰棋》的玩家即可開始轉移帳號資料至Riot伺服器。



Riot自有的《英雄聯盟》和《聯盟戰棋》伺服器將從2023年1月開始運作。



臺港澳地區將歸由台灣大哥大代理發行兩款遊戲 。

明年1月起，《英雄聯盟》臺港澳地區將歸由台灣大哥大代理發行。

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自2023年1月起，Riot即將接管發行業務，並推出全新的《英雄聯盟》與《聯盟戰棋》伺服器，而Garena伺服器也將隨之停止營運。為了確保玩家能及時轉移並保留目前的帳號資料，Riot和Garena正密切合作，並且將在2022年11月18日開放帳號連結作業。



玩家在11月完成帳號連結程序後，仍可以透過Garena遊玩《英雄聯盟》，直到2023年1月初。同時，從1月開始，Riot伺服器將同步開放，玩家便可以透過Riot的多遊戲用戶端登入《英雄聯盟》。在玩家確認轉移程序，並在1月首次透過Riot的多遊戲用戶端登入後，過往的遊戲紀錄便會完好無缺地轉移。確切的重新上線日期將於將在日後公布。



完整的帳號轉移教學和常見問答請見帳號轉移網站。我們鼓勵玩家儘早轉移帳號，就能享受最無縫接軌的完整Riot遊戲體驗。提早完成轉移作業的玩家也能收到豐富的遊戲內獎勵作為歡迎禮。提供給Garena的個人資料將不會被轉移。



另一方面，我們也鼓勵玩家追蹤Riot新的《英雄聯盟》和《聯盟戰棋》社群平台，以便日後即時掌握帳號轉移以及遊戲的最新消息：https://www.facebook.com/Leagueoflegendstwhttps://www.facebook.com/TFTTWGarena和Riot的合作關係將在2022年12月31日正式結束。一旦雙方公司的發行業務移交完成，玩家即可享受一連串的歡迎活動與獎勵和Riot所提供的地區發行服務，包括在地化、收費模式以及玩家客服，最後還有在地宣傳活動與將接續舉辦的《英雄聯盟》電競賽事。長遠來說，玩家可以享有Riot體系更完整的內容，有精彩的遊戲內活動，也有聯名聯動活動。

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