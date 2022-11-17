寵物小精靈｜小智征途25年終贏世界冠軍　比卡超其實是問題小精靈

日本經典動漫《寵物小精靈》（寶可夢）從1997年開播，就廣受粉絲喜愛，甚至推出遊戲與周邊商品都大受歡迎。劇中的主角小智一直以成為寵物小精靈大師為目標，旅途已展開長達25年，他卻多次與世界冠軍交臂，但在最新一集的動畫中，小智終於贏得決賽，成為世界冠軍。



旅途長達25年，終於拿下世界冠軍

《寵物小精靈》講述目標是成為寵物小精靈大師的少年小智，從大木博士那裡拿到比卡超後，一起與比卡超踏上旅途，在旅途中遇到許多不同的夥伴和寵物小精靈，並發生種種故事，在經歷了25年的旅程，從十六強、八強到亞軍，小智在《寵物小精靈旅途》第132話中的「寵物小精靈世界錦標賽」中對戰來自伽勒爾的「不敗王者」丹帝，終於成功奪下世界冠軍，成為世界最強的「寵物小精靈大師」。

▼▼▼小智終於成為世界冠軍！▼▼▼

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寵物小精靈迷激動不已：「童年遺憾圓夢了」

該集播出後，日本、北美《寵物小精靈》官方也在Facebook、Twitter等社群迅速發布該消息，並同步在澀谷、東京地鐵的廣告牆播放快報，且掛上「速報」，讓寵物小精靈迷都激動不已，也立刻引起網友熱議：「從小時候看到現在30幾歲，小智終於圓夢了。」、「真太感動了」、「有種老朋友實現夢想的心情，恭喜小智」、「一個世代的交替」、「童年遺憾圓夢了」、「等了25年，終於看到小智拿冠軍」、「25年努力登頂世界冠軍」，也有網友搞笑表示：「要回去接比雕了沒？」

小智與比卡超的初次見面

除此之外，網友也回想起在出發旅行的前一天，小智因為太興奮晚上做夢把鬧鐘丟壞掉而因此遲到。到大木研究所時所有的御三家都被選走了，只得到被大木博士認為：「這個被挑剩下的寵物小精靈，是有一點問題」的比卡超，但當時小智暖心表示：「反正我會遲到，也是因為我有問題」。但小智從一開始就很喜歡比卡超，在後來也得到了比卡超的認同，兩人在經歷種種冒險後，最終一起奪得勝利，也讓網友動容表示：「真的一起走到終點了」、「我真的會哭」、「好感人的陪伴」。

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