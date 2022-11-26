《鏈鋸人》淀治靠兼職還債　心酸畫面流出　網笑：一言不合就開鋸

《鏈鋸人》是日本漫畫家 藤本樹 的超人氣作品，在海內外都坐擁無數粉絲，故事背景的設定與近代相近，精彩的戰鬥畫面與獨特的角色設定，是這部作品最大的特色，在這個世界中橫行著名為「惡魔」的怪物，同時也存在名為「惡魔獵人」人類，意指與惡魔締結契約，以消滅惡魔為業的人，主角淀治與鏈鋸惡魔波奇塔締結契約成為「鏈鋸人」，帥氣的外表加上強大的力量，讓不少粉絲紛紛開始 Cosplay，並在各大社團與社群軟體上分享自己 Cos 照，而近日一名網友在Facebook社團「路上觀察學院」中分享自己看到騎著電單車送外賣的淀治。



淀治兼職畫面流出 網友：公安對魔4課待遇一定很差

該名網友在社團中貼出了自己在「高雄瑞豐夜市」巧遇淀治的照片，可以看見照片中的人騎著電單車，後頭載著粉紅色的外送箱，身穿對魔特異 4 課的工作制服，且頭上頂著自己改造的「鏈鋸人安全帽」，不僅如此，連鏈鋸上血跡斑斑的樣子都完美的還原，讓不少網友大讚：「超有創意！」不過也有人擔心鏈鋸的長度會讓騎車視線不佳，可能會發生危險，且根據台灣經濟部說明，若額外的改裝物超過 5mm 警方則會依法開罰，勸民眾還是要以行車安全作為第一考量。

▼▼▼《鏈鋸人》淀治還債心酸畫面QQ▼▼▼

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駭人造型不怕遇到西客 一言不合就開鋸 （誤）

此照片在網路上發布後也立刻引來討論，許多網友表示：「想遇到這名外送員！」、「創意滿分但還是要注意安全」、「淀治除了惡魔獵人還要兼職外送，真紀真小姐知道你這麼辛苦嗎？」等等的搞笑留言，不過這樣的裝扮實在是帥炸了，而且看到頭上那長長的鏈鋸，想必也沒有人敢棄單當西客吧（抖）只能說現在的外送員真的是越來越有創意了，不過在用心裝扮的同時，一定也要好好注意行車安全啊！

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