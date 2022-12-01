10大網友喜愛動漫台詞　柯南名句你實識　呢句一講伺服器即癱瘓？

近年來，《進擊的巨人》、《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》紅到出圈，無論你是不是動漫迷，生活中動漫流行也逐漸成為顯學，許多網民們愛用的搞笑梗與迷因，也多出自日本動漫畫。這次Japaholic編輯部整理了10句無論是香港、台灣、還是日本網友都很愛使用的動漫經典台詞的出處，一起來看看你有沒有看過這些動漫畫吧？



▼▼▼即睇10大網友喜愛動漫台詞▼▼▼

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1. 已經沒什麼好怕的了／もう何も怖くない

該台詞出自十年前經典魔法少女動畫《魔法少女小圓 / 魔法少女まどか☆マギカ》中學姊屬性的魔法少女巴 麻美的經典台詞，至今仍然被香港、日本、台灣網民當成迷因的使用台詞之一。

曾經是獨自一人奮戰著的魔法少女的巴麻美，在聽到主角願意成為魔法少女和她一同作戰後，充滿愉悅滿足地說出了這樣的一句話，一邊俐落地與魔物戰鬥著，然而下一秒的她面臨的卻是被敵人咬斷頭的殘酷命運，總之是一句十分有死亡立旗意涵的台詞，也能勾起一些人的PTSD。

2.看啊！人就像垃圾一樣！／ 見ろ！人がゴミのようだ

這個經典台詞出自動畫大師宮崎駿《天空之城 /天空の城ラピュタ》中反派角色穆斯卡上校的口中。帶著女主角利用天空之城的兵器將軍隊從空中擊落時，傲慢自大的他狂氣脫口而出的台詞，成為了一句經典反派的台詞，就連今年人氣動畫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》第三集中安妮亞也有致敬了這一句話喔！

除了這句經典台詞外，《天空之城》中最後男女主角一同說出毀滅咒語「巴魯斯！」也是在日本著名的台詞，更成為了日本推特上著名的重大伺服器當機事件的主角。在2011年日本電視台重播這個橋段時，推特每秒湧入2.5萬網友同步喊出「巴魯斯！」的毀滅咒語，造成推特伺服器被癱瘓成為了日本文化迷因之一，至今日本電視台要重播《天空之城》時，日本推特伺服器可都得嚴陣以待！只能說日本網友真的非常喜愛這部作品。

3.安西教練！我好想打籃球啊...／安西先生！バスケがしたいです…」

出自經典運動漫畫以及同名改編動畫《男兒當入樽/スラムダンク》三井壽的台詞。半途而廢放棄了籃球去當不良少年的三井壽，再次遇見了教練時他真情流露出的台詞，當時看來相當感動也成為了一句名言，那種內心深層渴望與純粹的表達，也時常被港日台的網民們拿出來惡搞。

4. 私って世界一不幸な美少女だ 我果然是世界上最不幸的美少女了

來自大家童年的動畫 《小魔女DoReMi /おジャ魔女どれみ》中主角春風DoReMi的名言，遇到甚麼不順遂的事情的她總是會這樣自嘲自己，卻又迷之自信的認為自己是美少女，矛盾又可愛也成為了一代經典。

5. 萊納，你坐啊／ライナー座れよ

出自現象級作品《進擊的巨人/進撃の巨人》中成長後的主角艾倫充滿魄力的一句話，威脅背叛了自己的昔日夥伴充滿了復仇與恫嚇的氣氛，讓這句話動畫最終季開播之後就一路人氣暴漲到現在，甚至各家媒體與品牌還會用這句話來玩梗的程度，可見其人氣！

6. 我不要再當人類了！／おれは人間をやめるぞ！

來自動漫《JOJO的奇妙冒險》第一部中，反派迪奧戴上石鬼面，讓自己變為吸血鬼時所說的台詞，全台詞應該是「我不要再當人類了！JOJO ~~~！」由於放棄做人宣言太有魄力所以也時常拿來惡搞在很多事物上。

7. ＯＯＯ的靈壓消失了／ＯＯＯの霊圧が消えた

出自《週刊少年Jump》過去的三本柱之一漫畫《死神/ Bleach》，死神創造了許多非常直接卻有創意的專有名詞，其中「靈壓」代表角色靈魂的能量，而原作中主角黑崎一護驚訝地發現夥伴茶渡靈壓消失了，並擔憂對方的生存與否，有魄力的分鏡與台詞也被台日鄉民流傳為好用的搞笑迷因，靈壓消失也被延伸為存在感消失的含義。

8.真相永遠只有一個 ／ 真実はいつも１つ！

出自家喻戶曉的長青樹國民動畫《名偵探柯南/ 名探偵コナン》劇場版動畫中經典開場台詞，幾乎是不需要說明，各位讀者都曉得的經典台詞了！不過和大家補充一個冷知識，其實「真相只有一個（真実はいつも１つ）」這句耳熟能詳的經典動畫台詞，並沒有出現在原作漫畫、TV動畫中，而是只有劇場版限定的台詞喔！

雖然說沒登場過，但劇場版中耳熟能詳的台詞，是改編自漫畫版，主角工藤新一的對手─關西的高中生偵探服部平次初次登場的事件中，在解決案件後新一對服部平次說的話：「真実はいつも⋯たった一つしかねーんだからな（真相永遠就只會有一個）」，由當時的企劃統籌諏訪道彦先生改成了更簡潔有力的台詞，流傳至今。

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9. 戰鬥力...只有5 ？雜碎／戦闘力…たったの5か…ゴミめ

這句充滿嘲諷意味的台詞出自大家的童年《七龍珠》中拉蒂茲對著路人農夫檢測戰鬥力，相當不屑的驕傲發言。這句話當然也不分國界，被創意無限的鄉民們利用在日常對話中，華語圈中也因為這句台詞，而有著縮寫成「戰五渣」的網路用語，來描述弱小很沒用的傢伙（大家網路中請保持禮貌別亂罵人）

10.まだ生命が残っているではありませんか ／ 你不是還有生命嗎？

出自《聖鬥士星矢/聖闘士星矢》之中雅典娜對已經喪失戰鬥意志的主角星矢的對話。雖然當時的氣氛應該是神秘又充滿智慧的女神在冥冥之中對主角的開示與引導，但以現在人的眼光來看台詞完全像是慣老闆的邪惡台詞而成為了惡搞迷因。

看動漫不用怕當邊緣人

看完這些整理是否有恍然大悟這些動畫台詞是出自哪些作品呢？現在動漫畫文化當道，不妨藉由這股風潮也試著打開自己有興趣的作品，宅興趣現在可一點也不孤單喔！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】