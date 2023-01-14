女性讀者漫畫推薦5選　《GENE BRIDE》結合多種元素絕對不容錯過

已經介紹過漫畫界的人氣指標之一的漫畫導覽書《このマンガがすごい！（這本漫畫真厲害！）》2023年的男子榜單，對於漫畫系學生、大學的漫畫研究會、書店店員、插畫家、編輯、評論家等多領域的人們進行約200份的問卷調查，得出前一年度10月1日至當年度9月30日間出版的漫畫受推薦榜單，這次要來介紹女子榜單中的5選啦！



1）蒙古包的魔女

《蒙古包的魔女（天幕のジャードゥーガル）》故事舞台在13世紀的「蒙古帝國」，也是當時地球上最強大的帝國，出身自當時擁有最先進醫療技術和科學知識的伊朗的法蒂瑪，正在尋找能夠發揮自己才能及知識的地方，而決定進入蒙古帝國的後宮，遇見了當時蒙古皇帝窩闊台第六皇后脫列哥那（昭慈皇后），而皇后本身對於蒙古帝國則有著複雜的情感，2名女性在相遇後，撼動了蒙古帝國的故事。

在亞馬遜評價高達4.9顆星的《蒙古包的魔女》，是由熱愛以中世紀到近代的世界史的番茄湯（トマトスープ）所繪的歷史類漫畫，以蒙古為主題不僅特別，漫畫所呈現的歷史資料既豐富且正確，不少讀者認為就像在看架空的異世界漫畫，且可愛的畫風也讓人想推薦給小朋友看呢！

+ 21

2）GENE BRIDE

《GENE BRIDE（ジーンブライド）》描述在娛樂界工作的30歲女性諫早依知，每天都會因為身為女性遭遇到的生活辛勞感到絕望，對於同事的性騷擾和變態騷擾的日子感到厭煩，有天卻出現了自稱是同學的正木蒔人，要來給依知15年前幫助他的謝禮，本來對於蒔人還心存戒備的依知，在與蒔人互相幫助的過程中也漸漸地變得友好。

由於角色各自在社會上遇到的困境，與現實中的社會相近，許多讀者看完感同身受，《GENE BRIDE》也獲得山田知子老師的大力推薦，而故事走向不僅融合了愛情、工作、流行及謎團，甚至有科幻走向，是許多書店店員相當推薦的作品。

3）星旅少年

在某個宇宙中，有種被稱為「托皮厄斯之樹」毒害會讓人們陷入「不會醒來的睡眠」，而有顆行星上的住民幾乎都在沉睡的狀態，被稱為「沉睡之星」，而《星旅少年》是敘述PGT公司（Planetarium Ghost Travel）登錄第３０３號的星旅人，在造訪沉睡之星，紀錄並保存文化的故事，以及PGT公司與３０３相遇的人事物，探究自身和「托皮厄斯之樹」謎團，是個讓人感動的科幻故事集。

《星旅少年》是坂月さかな創作的《Planetarium Ghost Travel》的系列作，藍色又可愛的畫風，不多的台詞配上獨特的世界觀，即使是不看繪本的朋友也相當推薦喔！

4）海波追尋的終幕

喪夫多年、一人獨居65歲的奶奶—毛野海子，有天在前往電影院的路上，遇見了就讀美術大學電影系的學生—海，在與海的對話中，毛野發現了自己對於電影的熱情，因為海的關係，讓海子決定進入大學學習電影；忘年之交的兩人在製作電影的路上一同學習及成長，卻也遇到了拍攝電影必定會遇到的巨大阻礙。

《海波追尋的終幕（海が走るエンドロール）》也是2022年《這本漫畫真厲害！》女子榜單的第1名，連續2年都上榜的漫畫，怎麼能夠錯過呢！

5）現在多聞君是哪一面！？

《現在多聞君是哪一面！？（多聞くん今どっち!?）》敘述高中生木下うたげ非常喜歡偶像團體「F/ACE」，其中最喜歡的事的是福原多聞，而有天木下發現打工的地點竟然是福原多聞的家！而多聞在舞台上既性感又狂野，在家中的真實形象卻與舞台上完全相反，居然是自信心低下又陰暗的個性，但既然是最喜歡的多聞君，木下當然是全力支持偶像的一切！

作者師走ゆき描繪多聞君在鏡頭前的差別表現相當傳神，不僅讓人莞爾一笑，且只要是喜歡偶像的讀者就會容易將自己帶入，對於偶像舞台上及私底下的表現盡收眼底，直戳偶像宅的心窩，也有不少讀者表示《現在多聞君是哪一面！？》雖然是少女漫畫，但是非常有趣呢！

2023年還是要看漫畫！

在2023年《這本漫畫真厲害！》的女子榜單中挑選了5部漫畫，不知道有沒有特別感興趣的呢？女子榜單與男子榜單的類型相當的不同，如果有時間的話，相當推薦都看喔！

延伸閱讀：《少年Jump+》5套潛力無限漫畫推薦 膽大黨、怪獸8號外還有這些

+ 26

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】