男性讀者漫畫推薦6選　台灣作者作品必睇　精彩 BL 漫不容錯過

又到了回顧整個年度的年末時刻了，由寶島社出版的年度漫畫導覽書《這本漫畫真厲害！（このマンガがすごい！）》，儼然已經是漫畫界的人氣指標之一，每年皆從專門學校的漫畫系學生、大學的漫畫研究會、書店店員、插畫家、編輯、評論家或是演員，甚至是音樂家、運動選手中，藉由約200份的問卷調查，得出前一年度10月1日至當年度9月30日間出版的漫畫受推薦榜單，並分為男子榜單跟女子榜單，這邊要來介紹男子榜單的5選啦！



1）光逝去的夏天

《光逝去的夏天（光が死んだ夏）》原本是作者モクモクれん在《YOUNG ACE UP（ヤングエースUP）》連載的人外BL懸疑恐怖漫畫，描述在一個小村莊中，佳樹（よしき／YOSHIKI）和光同年紀也一起長大，有一天，佳樹發現光被其他「東西」給替代了，但因為還是想和光在一起，便開始了跟「光」開始生活日子，而小村莊裡也開始發生了各種奇怪的事件。

有讀者表示自己本來並不敢看恐怖漫畫，但還是忍不住地一直看下去，故事的精采程度讓即使是BL作品的《光逝去的夏天》，也高踞在男子榜單的第一名，是不是相當值得一看呢！

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2）再見繪梨

《再見繪梨（さよなら絵梨）》是由《鏈鋸人》作者藤本樹接續《驀然回首》後所推出的單篇作品，於《少年Jump+》上刊出，以電影分鏡的方式繪製，講述少年優太以手機拍攝並製作了一部紀錄片，紀錄生病的母親到病逝生前紀錄片，並在學校祭典時公開播放，劇情的關係不僅讓優太遭受批評，卻也遇見了一名自稱很喜歡優太電影的少女繪梨。

《再見繪梨》一口氣的200頁中長篇漫畫，加上電影式分鏡的表現手法，就算不是藤本樹的書迷，相信看完也會相當地滿足喔！

3）章魚嗶的原罪

《章魚嗶的原罪（タコピーの原罪）》是作者タイザン的首部連載作品，以創作黑暗版的《哆啦A夢》的概念為出發點，每一話的閱覽次數都在200萬次以上，多次進入Twitter的熱門趨勢，更是《少年Jump+》首次單日閱覽次數破200萬的作品。

來自快樂星的章魚型外星人「章魚嗶」，為了將快樂傳遍宇宙而來到地球，在地球遭遇困難時被小學生久世靜香所救，章魚嗶為表達感謝之意，便提供各種「快樂道具」解決靜香所遇到的煩惱，沒想到靜香因為遭受到校園霸凌，使用了章魚嗶的道具自殺，章魚嗶因為無法理解自殺的原因，使用可回溯時間的道具回到過去，試圖在靜香自殺前拯救她。

4）朱音落語

《朱音落語（あかね噺）》由末永裕樹擔任編劇，馬上鷹将擔任漫畫，並由落語家林家慧木監修，《朱音落語》還獲得了2022年「下一部人氣漫畫大賞（次にくるマンガ大賞）」紙本漫畫類第3名，並且有《ONE PIECE》作者尾田榮一郎及《新世紀福音戰士》庵野秀明推薦，喜歡日本落語文化的朋友不要錯過喔！

故事描述高中生櫻咲朱音，以高階落語家「真打」為目標的父親阿良川志太，在真打的升階考試中卻突然被評審逐出師門，阿良川志太就此喪失了落語家身分；喜歡落語也尊敬父親的櫻咲朱音，為了知道父親被逐出師門的理由，決定自己也成為落語師，並以真打為目標，踏上了落語師之路。

5）在超市後門吸煙的二人

《在超市後門吸煙的二人（スーパーの裏でヤニ吸うふたり）》是作者地主在Twitter上練習的作品《在超市後門吸煙的故事》，由於地主本身曾做過商品銷售，便以會遇各種客人的服務業員工做為發想，將主角設定為疲憊的上班族及可愛的店員，有趣的故事內容在3個月就累積超過250萬個讚，且獲得2022年「下一部人氣漫畫大賞（次にくるマンガ大賞）」網路漫畫類第1名呢！

台灣作者也登榜：綠之歌

《綠之歌 -收集群風-（緑の歌 - 収集群風 -）》由臺灣新銳漫畫家高妍所繪，是高妍首度連載作品，刊載於《月刊 Comic Beam》，描述叫做綠的少女，在臺北獨自一人生活，而在LIVE HOUSE「海邊的卡夫卡」遇見了玩樂團的少年簡南峻，透過音樂，綠不僅找到了生活的重心、遇見美好的事物，因為愛而成長、改變的故事。

原本《綠之歌》只是高妍繪製自己對日本音樂人細野晴臣喜愛的32頁短篇，如同給細野晴臣的情書的漫畫，僅印刷600本的自製書卻輾轉到了書內提到的樂團「HAPPY END」的歌曲—《收集群風（風をあつめて）》「HAPPY END」鼓手、作詞人松本隆的手上，也真的將《綠之歌》送到了細野晴臣本人手中呢！

長篇的《綠之歌》不僅是2023年《這本漫畫真厲害！》男子榜單第9名，也是「THE BEST MANGA 2023 這本漫畫必讀！（THE BEST MANGA 2023 このマンガを読め！）」第2名喔！

放假就來看漫畫！

這次挑選了2023年《這本漫畫真厲害！》男子榜單中的6本漫畫，有沒有特別想看的呢？如果想看點新書，不妨來看大家推薦的漫畫吧！

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