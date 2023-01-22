火影忍者官方票選「最想嘗試忍術」Top 10 出爐　螺旋丸只排第5

相信許多人在看《火影忍者》時，難免都會中二病大爆發，幻想著哪一天能像劇中的角色一樣，使用那些華麗酷炫的忍術。而為了慶祝《火影忍者》動畫播出第 20 週年，官方舉辦了一場關於劇中忍術的全球票選活動，希望藉由投票，調查出觀眾們「最想嘗試使用的忍術」，在經過大家熱情的參與後，票選結果終於在本月 6 日出爐，想必各位應該也都非常好奇，究竟哪一個忍術能拿下第一名的寶座，會是你心中所想那一招嗎？一起來看看吧！



《火影忍者》迷們最想使用的忍術是？

首先，拿下《火影忍者》觀眾心中「最想嘗試使用的忍術」第一名的是，主角 渦卷鳴門（又譯：漩渦鳴人） 的招牌忍術「影分身之術」、第二名為 宇智波帶土（又譯：內輪帶人）的獨門忍術「神威」、第三名為「無限月讀」、第四名為「螺旋丸」、第五名為「千鳥」、第六名為「通靈之術‧穢土轉生」、第七名為「八門遁甲之陣」、第八名為「神羅天征」、第九名為「八卦六十四掌」、第十名為「影子模仿術」。

▼▼▼「最想嘗試的忍術」投票結果出爐▼▼▼

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《火影忍者》全球人氣角色投票現正進行中！

官方除了舉辦「最想嘗試使用的忍術」投票外，還舉行了《火影忍者》全球人氣角色票選活動，目前投票仍在進行中，會一路持續到這個2023年1月底（31 日）。據官方先前發出的速報顯示，現正暫居冠軍寶座的角色為第四代火影「波風湊」，若各位心中另有心儀的人選，可以前往活動網站中參與投票，為自己喜歡的忍者助力！

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