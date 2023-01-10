騰訊遊戲發布未成年人寒假遊戲限玩通知　小朋友這假期可玩14小時

眼見寒假已經開啟，春節假期即將到來，騰訊遊戲作為國內頭部手遊平台，在近日發布了寒假暨春節假期前後未成年人遊戲限玩通知。據官方通知顯示，1月13日-15日、1月20日-27日、2月3日-5日每日的20時至21時之間未成年人可登錄遊戲，共計14個小時遊玩時間。



遊戲是人類的天性，適度遊戲可以帶來更好的休息，而過度娛樂沉迷其中將會帶來不堪的後果。

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在管與疏之間，遊戲平台更應攜手多方對未成年人玩家進行疏導，通過技術手段加以適度約束，對於未成年人的保護也是十分有必要的。

如果絕對禁止遊戲，首先對於孩子來講其實是更不利的一種局面：很簡單的一個例子，你禁止他們吃雪糕，甚至都不讓他們知道有雪糕這種東西存在，當有一天孩子在同學或其他人那裏發現了雪糕這種「美食」，你想想孩子會怎麼樣？一定是瘋狂去吃！

遊戲也如此，一刀切的絕對禁止只會帶來後續更瘋狂的「報復性」遊玩，到那個時候就很難控制住孩子的想法了。適度遊戲，疏導結合才能更有效果。

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