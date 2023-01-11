玩家不再怕盜號　騰訊推出「遊安鎖」　為王者榮耀等遊戲加強保護

從網遊到手遊，大家都深惡痛絕的一個痛點就是盜號。自己辛辛苦苦刷怪、練級、和工會隊友一起打副本，最後被盜號賊一招偷了去，真的是抓到就想將其「碎屍萬段」方能解心頭只恨！而近日，騰訊遊戲安全中心及王者榮耀運營團隊宣佈，王者榮耀被盜保護功能「遊安鎖」功能已正式上線。該功能可以幫助召喚師們在帳號被盜前後保護遊戲帳號及資產。



該系統檢測到遊戲賬號中的相關操作便會觸發「遊安鎖」功能自動開啟，玩家們可以前往騰訊遊戲安全中心公眾號，選擇【自助服務】-【安全模式】，可通過人臉驗證解除限制。

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現如今手遊賬號都自帶社交屬性，在你註冊和遊玩的時候也會將你的遊戲和生活中的好友關係一併帶出，假如被壞人在現實中利用損失不可想象，騰訊官方推出「遊安鎖」功能完全是基於玩家日常使用的切實需求推出，能夠更好的保護玩家賬號安全，才能讓更多的玩家安心在平台上享受遊戲帶來的樂趣，從而提升平台玩家粘性和使用體驗。

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】