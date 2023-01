《男兒當入樽 SLAM DUNK》10大角色金句　熱血又勵志的童年回憶殺

由籃球經典漫畫《男兒當入樽》(台譯:灌籃高手)時隔多年的電影化作品《男兒當入樽 THE FIRST SLAM DUNK》,即將於明年在台正式上映!挾帶著眾多粉絲們的期待,《男兒當入樽 THE FIRST SLAM DUNK》在消息剛曝光時,即使井上老師將任何劇情訊息都保密到家,但還是成功掀起全球的火熱關注,也讓人見識到了《男兒當入樽》深植人心不敗的極高人氣。今番,在台灣上映前夕,COOL 編特別選出了漫畫中角色曾說出的招牌名言,不論是勵志還是無厘頭風格,相信每一句都是粉絲們的回憶,趕緊來看看有從曾經的籃球天才憑藉著天分哪些金句吧!



1)我是三井壽,永不放棄的男人!

從曾經的籃球天才憑藉著天分拿到中學 MVP,到誤入歧途成為不良少年,再到重返球場證明自己,就是這樣經歷高低潮的背景,賦予三井壽這角色熱血的靈魂,讓他成為男兒當入樽作品中最吸引人的角色之一。在與山王一戰中,體力不支的三井已經相當疲憊,不過他最終仍靠著意志力投進一顆三分球,整場比賽攻下 25 分,而反問對手自己是誰的這一幕,不知道當時圈粉了多少人。

2)教練我想打籃球

男兒當入樽作品中最經典的畫面之一!三井在一次闖進湘北高中體育館,與櫻木、流川楓等人發生衝突,被揍得鼻青臉腫,甚至還缺了一顆牙。而三井儘管看似放棄了籃球,但其實一直想回歸籃球,最後安西教練的現身,成功感化三井,讓他終於卸下自身心防,表示想繼續打籃球的決心,這一幕也成為許多粉絲公認最招牌的金句。

3)現在的我…只看得到籃框而已

經歷籃球高低潮的三井,絕對是男兒當入樽裡面的名言製造機。同樣背景是交手山王一戰,三井在筋疲力盡的情況下,還是發揮拿手的三分本領,雖然後續沒辦法在另外有其他貢獻,但三井這球最成功的莫過於激勵到士氣,投進後令眾人十分震驚。

4)現在放棄的話,比賽就結束了

上述提到許多關於三井壽永不放棄的性格與熱血劇情,而成功塑造出三井這位頂尖球員的靈魂推手,就屬他的恩師-安西教練了。安西教練曾在三井國中時的冠軍賽去現場觀戰,當時處於落後局面的三井為了救球而摔到場邊,就是這時安西教練對他說了一句:現在放棄的話,比賽就結束了,讓他重燃鬥志,成功帶領球隊逆轉比賽,三井之後也拿到了 MVP 殊榮,也成為他加入湘北的契機。

5)現在只能祈禱球不要進

曾被譽為「白髮魔鬼」的安西教練,可說是湘北高中強盛的重要因子,不同於被櫻木玩雙下巴時的逗趣表情,在球場執教的安西教練,那沉穩、處變不驚的風格,讓他在各種時刻都能做出精準的判斷。不過,有些戰術下達並執行到位之後,剩下的只能聽天由命了,像在面對海南的比賽中,安西教練擺出櫻木、流川楓一同防守阿牧,之後突然雙手合十祈禱不要進,相信笑翻了不少人,這絕對是安西教練最後的絕招啊…

6)我只有現在啊!

平時搞笑畫面居多的櫻木花道,在部分緊張時刻還是有認真帥氣的一面 XD,在面對山王工業的關鍵階段,櫻木在撲球過後不幸造成背部受傷,而當時安西教練為顧及櫻木的生涯,毅然決然要將他換下場,卻沒想到遭到櫻木拒絕。當時櫻木反問安西教練說道:「老爹,你一生中最光榮的時刻是什麼時候,全國大賽嗎?我…我只有現在啊!」,決定將全心全意投入在與這場比賽中,完美展現拚到最後一刻的決心。

7)我是天才!

個性樂觀的櫻木花道,最常掛在嘴邊的話就屬:「我是天才!」雖然時常上演搞笑場面而遭到眾人嘲笑,但超有自信的櫻木還是沒那麼輕易被擊敗,到最後終於證明自己在籃球上的天分。

8)我的夢想誰也奪不走

身為湘北高中隊長的赤木,肯定是所有球員中最想奪冠的。因為對戰海南時不幸扭到腳,使赤木連走路都有問題,更別說上場跑動、抓籃板等激烈運動,這時赤木回憶起剛入學時的情境,在終於盼到球隊加入流川楓、櫻木等新星,宮城與三井又邁入巔峰期的情況下,赤木對於自身於關鍵時刻傷退感到無力,最後決定捍衛夢想,即便傷到骨頭也在所不惜,可惜赤木最後一年放手一搏的強大執著。

9)只要妨礙我睡覺的,我絕對不饒他

本作少數顏值與實力並俱的角色,流川楓只要站在球場上,絕對都是令各隊嚴密防守的狠角色。不過,不同於場上認真的模樣,平時的流川楓連在上課時間都在打瞌睡,跟櫻木一樣時常被老師罵到臭頭,但這無法阻止他愛睡覺的興趣,只要任何防礙他睡覺的,他勢必饒不了打擾的人。

10 )黑跟紅就是湘北的顏色

男兒當入樽既然是一部深植90後心中的經典之作,除了籃球熱血劇情感染不少粉絲外,在球鞋領域也為我們帶來了許多回憶。例如櫻木花道與球鞋店老闆的對談,就一次造就了 Air Jordan 1 與 Air Jordan 6 兩雙傳奇鞋款,為這兩雙鞋增添更多意義。在櫻木第二次到球鞋店時,上次才被敲竹槓的老闆,拿出了一雙珍藏的黑紅 Air Jordan 1,並說道黑跟紅就是湘北的顏色,期望櫻木為他完成籃球夢,也使許多喜愛男兒當入樽的粉絲更熱愛這雙鞋。

