Netflix新預告《伊藤潤二狂熱：日本恐怖故事》　1月19日獨家上線

集結伊藤潤二恐怖漫畫《人頭氣球》、《富江》、《雙一》等 20 部漫畫作品的改編動畫《伊藤潤二狂熱：日本恐怖故事》將於1月19日Netflix獨家上線。



《伊藤潤二狂熱：日本恐怖故事》集結恐怖漫畫大師伊藤潤二眾多作品，官方正式公開的動畫標題包含：「富江・寫真」「四道牆的房間」「侵入者」「人頭氣球」「怪怪異六兄妹 降靈會」「閣樓的長髮」「無盡的迷路」「壞小孩」「睡魔的房間」「賣冰淇淋的車子」「墓碑鎮」「蔵書幻影」「無頭雕刻」「隧道奇譚」「黴」「恐怖的重層」「漂到岸上的怪物」「鬼巷」。

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隨著這次的預告影片公開，官方也將《伊藤潤二狂熱：日本恐怖故事》收錄的多段故事收錄於其中，並且宣布片尾曲將採用 JYOCHO 演唱的「云う透り」一曲。

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