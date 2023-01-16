《孤獨搖滾》神曲 Youtube 點擊率破1000萬　另有這2首劇歌必聽

若要說到這陣子最令人意外的動畫作品，《孤獨搖滾！》絕對是選項之一，在播出前默默無聞，卻憑藉著精彩的製作、獨特的角色魅力，以及觸動人心的劇情設計，收穫了大批觀眾們的喜愛，人氣不僅沒有因為動畫播出結束後下降，反而仍然在不斷上漲中。尤其是劇中的歌曲，直接攻佔了各大音樂軟體的熱門榜單，其中「ギターと孤独と蒼い惑星」在 Youtube 的點閱率，更是於近日吸引超過了 1000 萬人次的觀看！



神曲「ギターと孤独と蒼い惑星」點閱數不斷飆升中！

「ギターと孤独と蒼い惑星」為《孤獨搖滾！》動畫第 5 話中出現的歌曲，主角一行人的樂團「結束バンド」，在表演完這首歌後，成功獲得了在 live House 演出的資格，不過在動畫中，歌曲並沒有表演完全（萬惡的剪輯），而在該集播出完畢後，官方便在 Youtube 上傳了完整版音樂的歌詞影片，隨著時間與人氣的累積之下，瀏覽數終於突破了 1000 萬大關，該首歌的 Live 版影片也有超過 400 萬人觀看，實在是可喜可賀！

▼▼▼《孤獨搖滾》劇歌都是神曲？▼▼▼

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《孤獨搖滾！》根本就是神曲製造機？

在《孤獨搖滾！》第一季完結之時，官方也釋出了最終話中的動人歌曲「忘れてやらない」與「星座になれたら」的完整版歌詞影片，如今觀看數也都分別超過了 200 萬與 300 萬人次，表現也都是相當不錯。只能說《孤獨搖滾！》不僅是動畫界大黑馬，還是神曲製造機！若想聽更多，可以在各大音樂平台上搜尋「結束バンド」專輯，就可以聽到《孤獨搖滾！》的所有歌曲囉。

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