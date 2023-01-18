《鬼滅之刃上弦集結 前進刀匠村》劇場版中日同步　香港這天上映

台灣動畫代理商 木棉花 於日前宣佈了將在 1 月 16 日公開關於《鬼滅之刃》的重大消息，引起網友間的瘋狂討論，大家都相當好奇這會與什麼有關。木棉花 也如約而至，準時帶來了消息，宣告最新動畫劇場版《「鬼滅之刃」上弦集結，前進刀匠村》將在 2 月 17 日登陸台灣院線（香港 2 月 23 日上映），並同步推出中文版與日文版，電影預售套票的相關資訊也已公開。雖然晚了日本兩週時間，但已經是海外最快上映，實在是太好啦，又可以在大銀幕上感受《鬼滅之刃》所帶來的震撼了！



電影收錄《遊郭篇》高潮篇章與《刀匠村篇》第一集！

在本次《「鬼滅之刃」上弦集結，前進刀匠村》中，收錄了已播畢的《遊郭篇》裡最高潮的兩集（第十集與第十一集），以及未公開的《刀匠村篇》第一集，大家可以再度在大銀幕上體驗 炭治郎、音柱・宇髓天元 等人，與 上弦之陸・墮姬 跟 妓夫太郎 間的激戰，並隨著 炭治郎 一行人在新任務地點與霞柱・時透無一郎及戀柱・甘露寺蜜璃相遇、同時還包括了上弦之鬼集結於「無限城」故事。

▼▼▼《鬼滅之刃上弦集結 前進刀匠村》中日文劇場版即將上映▼▼▼

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《「鬼滅之刃」上弦集結，前進刀匠村》電影套票從 1 月 27 日起在台灣開放預售！

《「鬼滅之刃」上弦集結，前進刀匠村》電影套票將從 1 月 27 日起在台發售，其中雙人套票海報組會在1 月 27 日舉行的台北動漫節木棉花服務台現場販售，其他【典藏套組】、【4D版紀念套組】、【單人票卡組】也會在當日同步開放預購。更多關於 4D 版上映日、3/19 聲優場與各週入場特典資訊將會陸續公告，有興趣的可以鎖定木棉花官方粉絲團，以免錯過第一手資訊。

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