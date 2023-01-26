《JOJO的奇妙冒險》第9部漫畫公佈更多資料 JOJOLands即將連載
撰文：香港漫畫書網
出版：更新：
荒木飛呂彥原作的《JOJO的奇妙冒險》第9部漫畫《JOJOLands》，早前宣布將於2023年2月17日開始在《Ultra Jump》3月號上連載，而最近公佈更多資料！
今次官方預告有著一個《JOJOLands》的角色及「這是一個少年在亞熱帶的島成為大富豪的故事。」角色與故事內容部分公開之後網上都紛紛推測故事內容。
+6
如「亞熱帶地區成為大富豪想像到咖啡與可可樹都是財產的一部分」「亞熱帶的風氣應該不會是日本南部，應該是地中海、佛羅里達或者加那利群島等。」期待新連載的留言。
《JOJO的奇妙冒險》第9部漫畫《JOJOLands》將於2023年2月17日進行系列事隔1年7個月的連載。
延伸閱讀：重製舊動畫賣懷舊加新鮮感是好是壞？《男兒當入樽》這問題惹爭議▼▼▼
+12
《鬼滅之刃上弦集結 前進刀匠村》劇場版中日同步 香港這天上映《孤獨搖滾》神曲 YouTube 點擊率破1000萬 另有這2首劇歌必聽火影忍者官方票選「最想嘗試忍術」Top 10 出爐 螺旋丸只排第5《SPY×FAMILY》釋出新年賀圖 安妮亞化身成為爆萌小兔子感謝粉絲日網票選2022年度動畫 《SPY×FAMILY》前10不入 第一名竟是這部《咒術迴戰》漫畫即將完結 作者透露時間點 三部曲已步入尾聲
【本文獲「香港漫畫書網」授權轉載。】