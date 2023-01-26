《JOJO的奇妙冒險》第9部漫畫公佈更多資料　JOJOLands即將連載

荒木飛呂彥原作的《JOJO的奇妙冒險》第9部漫畫《JOJOLands》，早前宣布將於2023年2月17日開始在《Ultra Jump》3月號上連載，​​​而最近公佈更多資料！



今次官方預告有著一個《JOJOLands》的角色及「這是一個少年在亞熱帶的島成為大富豪的故事。」角色與故事內容部分公開之後網上都紛紛推測故事內容。

+ 6

如「亞熱帶地區成為大富豪想像到咖啡與可可樹都是財產的一部分」「亞熱帶的風氣應該不會是日本南部，應該是地中海、佛羅里達或者加那利群島等。」期待新連載的留言。

《JOJO的奇妙冒險》第9部漫畫《JOJOLands》將於2023年2月17日進行系列事隔1年7個月的連載。

延伸閱讀：重製舊動畫賣懷舊加新鮮感是好是壞？《男兒當入樽》這問題惹爭議▼▼▼

+ 12

【本文獲「香港漫畫書網」授權轉載。】