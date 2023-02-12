Slam Dunk作者井上雄彥助球員追夢　設立獎學金讓學生赴美學習

日本動漫《Slam Dunk手》是許多人的青春回憶，近期上映的電影版《The First Slam Dunk》更是在香港、臺灣掀起一陣旋風，不只創下票房佳績，網路討論也不斷飆升，在《DailyView網路溫度計》的「人氣動漫」網路口碑排行榜中，以176,360筆的網路聲量登上第1名，遠遠超越排名第2的《One Piece（海賊王、台譯：航海王）》。



《Slam Dunk》不只象徵著一個時代，同時也承載著許多人的夢想，許多人都因為它被點燃追夢的動力，不只是籃球，劇中角色們的熱血與拼勁鼓勵著眾人勇敢往自己的目標前進。對許多人而言《Slam Dunk》是夢開始的地方，不過其實這部作品不只在情感面支持大家的夢想，也設立了實質的「SLAM DUNK獎學金」幫助更多人圓夢。

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2004年，《Slam Dunk》漫畫在日本達到了1億冊的超高銷售量，作者井上雄彥於是和集英社及日本籃球協會共同設立了「SLAM DUNK獎學金」（スラムダンク奨学金），以這樣的形式表達對籃球運動的感謝，希望對籃球有著理想抱負卻又受到現實因素阻礙的日本高中生球員們，能夠有機會前往美國大學挑戰，讓夢想不再只存在於動漫作品中。

「SLAM DUNK獎學金」計畫從2007年開始啟動，自此之後每年都都會資助一位學生球員（除第5屆從缺、第11屆並列2名、第14-15屆因疫情停辦例外）前往美國就讀一年的大學預科，修習學業與籃球術科，期間的學費和食宿費用全額資助。若在籃球方面表現傑出而得美國大學校隊的邀請正式入學，該獎學金也會持續贊助大學期間的生活費用。

以夢想實現夢想！買漫畫就是幫選手出一份力

獎學金的申請資格為具備高中學歷的籃球運動員，透過三輪的學科水準與籃球術科水準測試，再加上綜合條件的評選，每屆會選出1位學員獲得獎學金。獎學金的來源為《Slam Dunk》漫畫的部分版稅，雖然中間曾因為疫情而停辦2屆，但多年下來已資助14名獎學生。

除了官方網站外，「SLAM DUNK獎學金」也成立了粉絲專頁，並且時常會在上面更新獎學金得主的近況，後續也出了一本獎學金得主們的訪談集。由於獎學金的來源是漫畫的版稅，因此購買了《Slam Dunk》漫畫的粉絲們，在看著精彩作品的同時也相當於為選手們的夢想付出了一份心力，「以夢想實現夢想」的方式，再次喚醒大家心中的熱血，更感動無數網友與粉絲。

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