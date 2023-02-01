《超級瑪利歐兄弟電影版》新預告片還原經典場景　貓咪造型登場！

任天堂與《壞蛋獎門人》（神偷奶爸，Despicable Me）動畫公司照明娛樂（Illumination Entertainment）合力製作的動畫電影《超級瑪利歐兄弟電影版》（The Super Mario Bros. Movie），即將在今年 4 月 7 日於美國上映（香港推出時間未定）。作為任天堂難得登上大銀幕的作品，自然備受大家不少的期待，就目前釋出的預告來看，還原了不少原作電玩中的經典元素與場景，可說是驚喜滿滿。而在1月30 日公開的全新預告中，竟然還出現了「貓咪瑪利歐」，實在是太萌啦！



《超級瑪利歐兄弟電影版》由製作《少年悍將 GO！》的 亞倫霍瓦特（Aaron Horvath）與麥可傑勒尼克（Michael Jelenic）共同執導，並由照明娛樂創辦人兼執行長 克里斯梅勒丹德利（Chris Meledandri）與任天堂《瑪利歐兄弟》之父 宮本茂 一齊擔任監製。

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配音陣容方面，邀請了《星際異攻隊》中的「星爵」克里斯普瑞特（Chris Pratt）聲演 瑪利歐、《后翼棄兵》安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）聲演 碧姬公主、《阿奇與阿皮》基根麥可凱（Keegan-Michael Key）聲演 奇諾比奧、查理戴（Charlie Day）聲演 路易吉、傑克布萊克（Jack Black）聲演 庫巴、塞斯羅根（Seth Rogen）聲演 咚奇剛等。

在這次的預告中，瑪利歐 在與 咚奇剛（舊譯：大金剛、森喜剛）對決時，化身成了《超級瑪利歐 3D 世界》中出現的「貓咪瑪利歐」造型，這換來了 咚奇剛 的無情嘲笑，同時也還原了任天堂於 1981 年發行的《大金剛》遊戲場景，這也是 瑪利歐 與 咚奇剛 首次現身的遊戲作品，可說是別具意義。

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