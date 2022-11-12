《火影忍者》續作「木葉新傳 湯煙忍法帖」公開連載　現已上架J+

繼早先報導過《火影忍者》「佐助烈傳 宇智波的後裔與天體的星屑」以後，官方儼然為其 20 周年企劃之一準備更多內容，日前便釋出「木葉新傳 湯煙忍法帖」漫畫正式連載消息。



「木葉新傳 湯煙忍法帖」是由 ひなたしょう 撰寫的小說，並交由知名漫畫家斎夏生作畫，描述兩位主角旗木卡卡西、阿凱前往湯之國，藉此盼望能找尋能夠治療阿凱雙腿的溫泉療法。值得一提的是，一同執行任務的主角還包含「猿飛阿斯瑪之女」猿飛未來。

▼▼▼《火影忍者》續作正式公開連載！▼▼▼

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《火影忍者》「木葉新傳 湯煙忍法帖」漫畫目前已上架少年 Jump+（J+），感興趣的朋友不妨前往閱覽。

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