《生化危機4 重製版》CAPCOM爆笑方式宣傳　化身世界名作劇場動畫

卡普空（CAPCOM）即將在 3 月 24 日於 PS5 、PS4 、 Xbox Series X|S 、 PC 等平台，發售第三人稱射擊恐怖遊戲《生化危機 4 重製版》（惡靈古堡4, Resident Evil 4），官方將利用 Re Engine 引擎重新製作受人喜愛的《生化危機 4》，並對故事、畫面、平衡、操作等各方面都進行大幅優化。



隨著推出時間在即，官方也不免俗地公開了宣傳影片，令人意外的是，這次竟然找來了《世界名作劇場》電視動畫系列的團隊合作，碰撞出了有別以往的爆笑影片內容！

當《生化危機》變成了《世界名作劇場》的畫風？

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本次釋出的特別宣傳影片《RE 名作劇場：不思議村子裡的里昂》第一話《尋找艾殊莉》，是由《生化危機》官方與經典動畫《世界名作劇場》系列的製作公司「日本動畫公司」（日本アニメーション）合力製作，將《世界名作劇場》的獨特風格與《生化危機》的經典劇情、元素融合，講述了一則溫馨又獵奇的恐怖短篇故事。

故事依照了《生化危機 4》的原作劇情，里昂 在不思議村子裡尋找走失的 艾殊莉，因為毫無頭緒，準備詢問村民相關消息時，卻發現所有村民均與他敵對，最後被村民襲擊而亡，導致遊戲失敗。憑著《世界名作劇場》系列自帶的迷因屬性，本部影片的惡搞性質簡直是拉滿，就連翻譯都非常有戲（大家一定要注意字幕！），只能說不愧是官方玩梗最為致命，實在是太好笑啦！

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