2023人氣遊戲大作5選　街霸6新體驗值得期待　自殺特攻藏催淚彩蛋

各位喜歡玩遊戲的讀者們,你也是《霍格華茲的傳承》上市兩週狂銷 1200 萬套的推手之一嗎這款以 J.K 羅琳筆下魔法世界為主題設計的遊戲可說是近期最熱門的作品,不過任何遊戲都有結束的一天,破關後該怎麼辦?別擔心,編輯早已為各位整理了 5 款即將在今年登場的超人氣遊戲大作,想要一整年都有精彩的遊戲可以玩的讀者,筆記拿出來!



1)NARUTO X BORUTO 火影忍者終極風暴 羈絆

一直以來都受到《火影忍者》粉絲愛戴的 Bandai Namco《火影忍者 終極風暴》系列終於又推出續作啦!這一次的最新作品《NARUTO X BORUTO 火影忍者 終極風暴 羈絆》可說是此系列的集大成之作,除了能夠使用《火影忍者 終極風暴 4》原有的 124 名角色外,從預告中我們也可以看到因陀羅、阿修羅等新角色的加入。

▼▼▼2023年5款超人氣遊戲大作推薦▼▼▼

+ 19

另一方面,故事模式也將收錄過往所有系列作中曾經出現過的經典劇情並重新剪輯,讓只玩過其中幾代的讀者們也能感受火影完整故事觀的震撼力。這款遊戲將在今年登場,並可以在 PlayStation®5/PlayStation®4/Nintendo Switch™/Xbox Series X|S/Xbox One/STEAM® 等各大遊戲平台進行遊玩!

2)自殺特攻:戰勝正義聯盟

由人氣遊戲作品《蝙蝠俠:阿卡漢》製作單位 Rocksteady Studios 所打造的全新力作《自殺特攻:戰勝正義聯盟》,是一款與前者在故事內容上有所連結的 DCEU 系列新作,主要可操作的角色包含「小丑女」Harley Quinn、「死亡射手」Deadshot、「鯊魚王」King Shark 以及「迴力鏢隊長」Captain Bommerang,核心任務則是擊敗「魔神腦」Brainiac 以及為其所精神操控的正義聯盟。

值得一提的是,日前因癌症逝世的「蝙蝠俠」傳奇配音員 Kevin Conroy 生前最後一次為此角配音,亦是在本作中獻聲,而為悼念他,官方也特別釋出了以蝙蝠俠為主角的特殊預告,影片尾聲那經典的台詞「I am vengeance. I am the night. I am Batman.」無疑讓所有蝙蝠俠動畫及遊戲的粉絲感慨萬千,同時也使這款遊戲成了必玩之作。本作將於 5 月 23 日登上 PlayStation 5、Xbox Series X/S 及 Windows 等平台,玩家們可別錯過了。

3)薩爾達傳說 王國之淚

說到今年許多玩家最期待的新遊戲,絕對非任天堂本家大作《薩爾達傳說 王國之淚》莫屬,作為《薩爾達傳說 曠野之息》的續作,本次將接續前作的結局,主角林克會遭逢更強大的威脅,並展開嶄新的冒險,從預告中可以看出,整體的遊戲風格和基礎的遊玩方式與前作一致,但新增了大規模以天空為場景的地圖,以及全新的道具和武器,想必在故事性被滿足的同時,遊戲體驗也將會更加多元豐富。

除了一般版外,本作也將推出豪華版「Collector’s Edition」,內容物共包含主要的遊戲片、主題海報、特別版的遊戲鐵盒、4 款別針徽章以及記載了各式遊戲設定的圖集,另外也有全新的林克 amiibo,可讓玩家直接獲得該造型的武器和滑翔翼裝備。《薩爾達傳說 王國之涙》將在 5 月 12 日正式登陸 Nintendo Switch,薩爾達的粉絲們肯定要入手的吧!

4)Marvel's Spider-Man 2

知名電玩單位 PlayStation 曾在 2018 推出的《Marvel's Spider-Man》如今也要迎來續作啦!《Marvel's Spider-Man 2》將延續前作的背景,由我們熟悉的 Peter Parker 和「終極蜘蛛俠」Miles Morales 一同打擊犯罪,預告中也展示了全新的能力和裝備,提供玩家更多變有趣的玩法。

此外,預告最後也讓猛毒驚喜現身,揭示了這位蜘蛛人經典反派將會在本作中扮演要角,並請來因出演《殺戮戰場》、《糖魔怪客》系列、《死神來了》系列而出名的演員 Tony Todd 為其配音,看來不只是電影宇宙,蜘蛛俠電玩宇宙也在不停地擴張整合中。《Marvel's Spider-Man 2》會在今年秋季由 PlayStation 5 獨佔發售,喜歡蜘蛛俠的讀者們,錯過可就太可惜了。

5)街頭霸王 6

在 2022 年度遊戲大獎,CAPCOM 公開了旗下經典人氣格鬥作品《街頭霸王》系列最新作《街頭霸王 6》的最新宣傳片,透過預告,我們可以得知除了有一系列備受喜愛的經典角色都將回歸外,也將有 Dee Jay、Manon、Marisa 和 JP 這些新角色供玩家操作。

本次新增了創建角色的功能和一些有趣的小遊戲,讓讀者們用與過往相異的方式體驗街頭對戰的樂趣,在基礎玩法上則維持了玩家再熟悉不過的橫向格鬥,用最高的品質保留最純正的風味。本作預計在 6 月 3 日於 PlayStation 4/5、Xbox Series X/S 及 Steam 平台登場,喜歡該系列的讀者們務必留意。

同場加映:10大必玩 Switch 派對遊戲 Mario系列必玩 Overcooked考驗友誼

+ 17

延伸閱讀:

多部熱門大作都將迎來最新篇章!盤點 9 部 2023 年即將登場的超人氣動漫

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】