薩爾達傳說王國之淚攻略 防具強化方法 四大妖精位置及解放方法｜全球機迷苦等多年的任天堂大作遊戲荒野之息續作《薩爾達傳說王國之淚》終於在5月12日正式推出，《香港01》科技玩物頻道提供遊戲防具強化方法攻略，以及四大妖精位置及解放方法。



街邊卒仔都秒殺你 原來除咗加心心仲要強化防具

在《王國之淚》中如果玩家探索得比較勤力、在早期就前往各個不同地區時，可能會發現不少地區的敵人強度極高，就算只是街邊的小兵也能一擊將玩家滿血秒殺；其中一個原因可能是玩家未開始刷神廟心心上限低，另一個原因則是防具尚未強化。

《王國之淚》中的防具都可以強化，強化後會提升防禦力和裝備自帶的特殊效果，可說是好處多多。特別是防禦力提升的效果十分明顯，例如只有10點防禦時會打你10個心心的攻擊，當你有20防禦時就可能只打5個心心，有強化和沒強化的差距非常多。

防具未強化時隨便被街邊的小怪摸一下都可以滿血死去

不過防具倒不是你說強化就能強化，玩家需要先將海拉魯各地的「大妖精」解放出來才可以強化防具。而在解放大妖精前玩家也需要坐騎和「牽引挽具」，獲得方法可見另文攻略：

👉薩爾達傳說王國之淚攻略｜坐騎獲得方法 入手薩爾達公主黃金馬匹

取得馬匹和挽具之後便可以開始解放大妖精，首先玩家需要去位於利特村外的白詰報社，和NPC「三葉」承接「追求真相！薩爾達公主的傳聞！！」系列任務；然後前往「森林驛站」進行任務「獻給大妖精的小夜曲」來解放第一位大妖精「蒂拉」。（詳細位置可按圖放大）

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👉薩爾達傳說王國之淚 攻略｜簡易主線流程 推薦順序及過關要點(上)

承接任務後用究極手將車輪裝上米洛央樂團的馬車上，然後和米洛央叫他坐上馬車，再將馬車拉到大妖精所在地（就在驛站外不遠處）即可完成任務。注意當樂團成員坐上馬車之後，玩家不能長時間以究極手操作馬車，時間稍長時樂團成員會發出警告，繼續用究極手的話就會直接失敗要重新嘗試（就是為了不讓玩家直接以究極手來將馬車搬到目的地點...）。

將馬車拉到大妖精蒂拉前即可解放大妖精蒂拉後便能進行防具強化，以及獲得另外三位大妖精的位置。解放第一位大妖精時只能強化防具兩三次，隨著解放的大妖精數量增多，可強化的次數和段數都會上升；解放全部4位之後就能無限制強化了；當然強化防具所需的素材和錢（盧比）還是需要自己準備，刷錢方法可見下文攻略：

👉薩爾達傳說王國之淚攻略｜快速刷錢方法 一小時爽賺6000盧比

強化防具

另外三位大妖精的位置及解放方法可按圖放大：



大妖精彌佳：



首先前往「雪原驛站」，和米洛央對話後得知有需要找回團員余福爾才能演出解放大妖精的音樂。對話後得知人可能位於塔邦達大橋驛站附近；前往塔邦達大橋驛站，和NPC對話得知余福爾已過橋（非必要），在過橋後沿路前進一定距離可見到一個地洞有煙冒出來，原來是余福爾連人帶馬車掉到洞穴內。用究極手將馬車、熱氣球、火龍頭和風扇組合起來，將馬車升回地面即可救出余福爾。然後回到雪原驛站，先用究極手為馬車裝上頂棚，然後用馬匹和挽具將樂團拉到大妖精前即可解放大妖精彌佳。（按圖放大詳細位置）



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大妖精西莎：



位於「平原外圍的驛站」，首先前往平原外圍的驛站和米洛央對話，今次要找回的團員是菲伊；對話後得知菲伊位於「高原驛站」。前往高原驛站和當地NPC對話後得知其曾於驛站北面的森林聽到笛聲（非必要）；注意這裡森林指的不是驛站北面遠處的樹海，而是正正位於驛站旁邊的幾棵大樹（別像記者般在樹海找了兩個小時...）。爬上樹和菲伊對話後被要求找10隻靜靜螢火蟲，在驛詞北面的芬拉斯樹海中可以捉到（要L3蹲下安靜移動或用消音藥才能接近捕捉）；另外在芬拉斯樹海和高原驛站中間行走的行商處可買到5隻。交出螢火蟲後回到平原外圍的驛站，用究極手將馬車和帶有大輪胎的石板及操控杆組合成車子，再開車送樂團到大妖精處即可。（按圖放大詳細位置）



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大妖精可秋拉：



位於「雙子驛站」附近，首先前往雙子驛站和米洛央對話，今次要找回的團員是畢茲，對話後得知在波魯努山道。今次很友善地標出了位置，前往任務目的地即可找到畢茲，要交三個蜂蜜給他（身上沒有的話他會告訴你在哪可拿到）。交付蜂蜜後回到雙子驛站和米洛央對話，用究極手將木板、風扇和操控杆組出一隻木筏，將馬車運到河流中的指定地點即可。（按圖放大詳細位置）



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