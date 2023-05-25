薩爾達傳說王國之淚攻略｜馬瀧位置強化馬匹 巨身白馬/黑馬捕捉

薩爾達傳說王國之淚攻略 全破魔之根位置一覽 點亮地底世界｜全球機迷苦等多年的任天堂大作遊戲荒野之息續作《薩爾達傳說王國之淚》終於在5月12日正式推出，《香港01》科技玩物頻道現提供遊戲可強化馬匹的馬神「馬瀧」位置，以及巨身白馬/黑馬的捕捉方法。



馬神馬瀧餵料理強化馬匹 全部6V不是夢

在遊戲中除了四位大妖精之外，還有一位「馬神」馬瀧；找到他之後給他一根毅力蘿蔔便可以叫醒他，之後就能找他強化自己的馬匹，可以將馬匹的能升上5星。如果有馬匹不幸死去的話可以找他幫忙復活。

馬神馬瀧

👉薩爾達傳說王國之淚攻略｜全鳥望台位置一覽 解放謎題解法教學

按圖放大薩爾達傳說王國之淚攻略 馬神馬瀧位置：



+ 2

👉薩爾達傳說王國之淚攻略｜特殊防具取得 電池消耗半減/攻擊力+50%

巨身白馬 / 黑馬捕捉位置

兩隻巨身馬的位置都有NPC和支線任務提示，不過玩家可以不用解這些任務或取得線索，直接去特定位置捕捉牠們便可（馴服完之後記得要騎回去驛站登錄）。另外是最少要有2圈半的精力，不夠的話就要準備精力料理或精力藥了。巨身白馬和黑白都無法襲步或強化，不過其體型特別高大威猛而且體格強健，行山路、上下坡時都比一般馬匹容易。按圖放大位置：

+ 8

👉薩爾達傳說王國之淚攻略｜四件必拎超強神裝 七寶匕首 海利亞盾

👉薩爾達傳說王國之淚攻略｜袋子擴張方法 攜帶更多武器弓箭盾牌