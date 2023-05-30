《海賊王》真人影集最新海報曝光 尖叫版「前進號」笑翻網民
撰文：COOL潮流生活網
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由 Netflix 製作，原作者 尾田榮一郎 負責監修的《ONE PIECE 海賊王》真人影集，即將在今年內登場，不過在前陣子舉行的試映會中，由於觀眾反應不佳，不得不讓官方重新調整內容，導致影集的正式播出時間仍懸而未定。各位也別擔心，因為官方在今日（29 日）釋出了一張全新的宣傳海報，雖然還是沒確定放送日期，但至少證明了影集仍然在製作當中，大家就繼續耐心等待吧！
▼▼▼《海賊王》真人影集新海報曝光，但似乎有讚有彈......▼▼▼
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真人版「前進號」造型太過獵奇，引網友熱議！
在官方先前公開的宣傳片中，由於真人版「前進號」的造型實在太過獵奇，震驚了無數粉絲，原作中作為船首的可愛小羊頭，在影集中竟然變成了一隻恐怖山羊，張大的嘴巴就像是在瘋狂尖叫般詭異，嚇的網友直呼：「前進號你還好嗎？」、「好可怕，還我可愛的版本！」、「這是恐怖片嗎⋯⋯？」，同時也有人認為：「其實還蠻好笑的⋯⋯。」、「有種荒謬的搞笑感。」、「屬於只要看到就會笑死的程度。」
不演了，直接把尖叫版「前進號」變成海報主角！
而這次的視覺圖，正是以這艘尖叫山羊版的「前進號」作為主軸，還特意給了正面的鏡頭，畫面中甚至沒有任何人來喧賓奪主，看來官方真的很懂大家的笑點⋯⋯。官方也在描述中說道：「載著船員在海上航行的前進號，冒險的曙光將近，敬請期待更多消息！」，似乎在暗示影集的製作已經進入尾聲，希望下次官方能帶來正式播出時間的消息，或是給個預告也好，實在太好奇影集的真面目到底是如何了！
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