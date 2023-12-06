《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》Netflix 12月6日上架｜劇情懶人包／10位新角色介紹｜動畫電影 Spider-Man: Across the Spider-Verse 已在12月6日於香港 Netflix 上架，未來版Spider man 2099竟追殺主角黑人蜘蛛俠Miles仔，多達240位不同版本的蜘蛛俠爆發「蜘蛛內戰」！



動畫版多元蜘蛛宇宙總整理

動畫版蜘蛛俠屬於索尼電影的「SSU」Sony Spider-man Universe，片中集合多媒體不同版本的蜘蛛俠，包括3位真人電影版蜘蛛俠，亦會在片中以配音方式客串，加上大玩多元宇宙，沒看上集恐怕不會理解《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》在講甚麼，沒看過上集的你，馬上來回帶睇劇情，認識10位新角色：

《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》Netflix 12月6日上架

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第一集回顧

「蜘蛛宇宙」首作中，蜘蛛俠 Peter Parker 在阻止金霸王Kingpin打開多元宇宙大門時慘死；目擊案發過程的黑人少年麥爾斯(Miles Morales 下圖中間)，意外繼承蜘蛛俠力量（更會隱形、還有像「毒咬」的生物電攻擊），與來自其他宇宙的蜘蛛俠：與蜘蛛機械人SP//dr Suit拍檔的美日混血女生Peni Parker（左1）、少女蜘蛛俠Gwen Stacy（左2）、搞笑漫畫版蜘豬俠 Peter Poker（左3）、來自另一個宇宙的中年版Peter Parker（右2）、黑白漫畫世界Spider-Man Noir 暗影蜘蛛俠（右1）組成蜘蛛俠聯盟，成功阻止世界進一步崩壞後，在結尾各散東西。

《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》劇照

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續集是蜘蛛俠版英雄內戰？Spider-Man 2099是敵是友？

在首集尾聲彩蛋中，Gwen Stacy再度前往Miles的宇宙，邀請他一起冒險，而續集正緊接這一篇，二人來到連結不同蜘蛛宇宙的中轉站；在這裡，人人都是蜘蛛俠！當中包括各真人電影、漫畫、電視動畫，超過240位蜘蛛俠，他們聽從「蜘蛛俠聯盟」的領袖 Spider man 2099 ，戴上時空手錶穿著時空、確保多元宇宙穩定。而Miles 在任務中試圖利用手錶改寫既定事實、救助必死之人，Spider man 2099 認為必將引發蝴蝶效應，令多元宇宙崩潰，於是下令追殺Miles！

Spider man 2099 認為Miles的行為將令多元宇宙再次崩潰，於是對他展開追殺！

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入場前要識｜10大角色介紹

上集一眾蜘蛛俠都是可靠盟友，今集卻不一樣！除了大量蜘蛛俠，還有一位全新敵人「黑點人」，原來他曾是Kingpin手下的科學家，被多元宇宙大門爆炸波及，成位一個滿身蟲洞，可以自由穿梭的奇人，以下為新角色介紹，開Netflix前可以簡單看看：

+ 6

01｜未來蜘蛛俠 Spider-Man 2099

異常重要的新角色，真正身份是一位未來遺傳學專家Miguel O’Hara，因基因改造意外得到蜘蛛基因和力量，但他似乎不是Miles的同伴？

《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》未來蜘蛛俠 Spider-Man 2099

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02｜蜘蛛孕婦 Spider-Woman

孕婦版蜘蛛俠，名字是Jessica Drew。在漫畫版設定中，Jessica是首位Spider-Woman，年輕幾乎意外身亡，父親為救活她被迫在體內注射蜘蛛血清，因而獲得蜘蛛女俠力量。

蜘蛛孕婦 Spider-Woman

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03｜龐克蜘蛛俠 Spider-Punk

由搖滾青年 Hobart Brown 變身而成，除擁有大力氣和蛛絲，他還可以用電結他擊出15000伏特的電流攻擊。崇尚自由精神的他，是少數支持Miles的蜘蛛俠。

龐克蜘蛛俠 Spider-Punk

04｜印度蜘蛛俠 Pavitr Prabhakar

來自Earth-50101的印度青年Pavitr Prabhakar，他的蜘蛛能力並非來自蜘蛛咬，而是由瑜珈大師所傳授。Miles做出打亂時空之事，竟與這位蜘蛛俠有關。

印度蜘蛛俠 Pavitr Prabhakar

05｜蜘蛛俠動物朋友

除了人類，連動物都可以變身成：蜘蛛貓俠、暴龍蜘蛛俠、蜘蛛馬俠、猴子蜘蛛俠！

蜘蛛俠動物朋友

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06｜東映蜘蛛俠客串？

早在第2集宣布開拍時，在宣傳短片中已經有人發現日文片假名的日本「東映蜘蛛俠」logo，他有可能駕駛「蜘蛛巨人」前來助拳。

東映蜘蛛俠客串？

07｜真人版蜘蛛俠客串？

Tom Holland、Andrew Garfield、Tobey Maguire（左起）三位真人蜘蛛俠都有在影片中聲演客串。

真人版蜘蛛俠客串？

08｜蜘蛛女嬰 MayDay

Peter Parker 與 Mary Jane 的女兒 MayDay（May 取自已去世的梅姨），這女嬰也擁有超強的蜘蛛力量。而由於今集電影屬三部曲的第2集，有傳她將為第3集的關鍵人物。

蜘蛛女嬰 MayDay

09｜最後大波士黑點人

原名為莊納芬奧恩博士，為金霸王工作時發現了暗物質，創建通往其他世界的「出入口」，在上集結局大戰時被暗物質覆蓋，形成全身都有大量時空洞穴，成為本集最強大的敵人。

最後大波士黑點人

10｜彩蛋現身 Prowler Miles

Miles在片尾以為成功解決多元宇宙時空錯亂的危機，返回屬於自己的時空，但其實不然，他意外去了一個Miles的時空Earth 42；遇上另一位因警長父親早遺而誤入歧途，繼承Aaron叔叔衣缽成為超級罪犯：Prowler的自己。

彩蛋現身 Prowler Miles