暗黑破壞神4發售　11年前Diablo 3蛋糕女孩也回來了　網民：完美

《暗黑破壞神IV》（Diablo IV）於全球玩家的期待下，終於在 6 月 5 日正式上線！一開放就造成轟動，數據統計自 6 月 2 日開放搶先體驗開始，玩家已於《暗黑破壞神 4》遊玩 9,300 萬小時！體驗過後的玩家們也非常滿意，總體上來說不管是口碑還是銷量都取得了成功。



根據 Metacritic 所蒐集到的評論，綜合評分來到 87 分，《暗黑破壞神 4》被稱作是暴雪自《魔獸世界》後最重要、最關鍵的巨作，超乎所有人的預期。

另外暴雪也公開表示《暗黑破壞神 4》成為他們歷史上銷售最快的遊戲。

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當《暗黑破壞神 4》正在火熱上市的期間，也讓死忠的玩家想起 11 年前《暗黑破壞神 3》，那時也像今日一樣造成轟動，不只幾乎全部的玩家都在討論這款遊戲，各大留言區也出現了許多關於遊戲的有趣圖文。

其中最令人印象深刻的肯定就是「蛋糕女孩」了，許多愛玩遊戲的男孩一定都希望能得到另一半的支持與認可，而 11 年前一位名為「Ryan」的《暗黑破壞神 3》玩家就擁有一位完美女友。

Ryan 的女友不僅支持他打遊戲，還特地在《暗黑破壞神 3》發售期間為其烤了一個蛋糕，隨後這張照片被發到網路上，於是她就網友們稱為「Diablo Cake Girl」。

轉眼間 11 年過去了，不僅是《暗黑破壞神 4》發售，蛋糕女孩也回來了！

多年過後，他不僅與 Ryan 還在一起且他又一次為他烤了蛋糕，據她本人所述，她們已經結婚 7 年，擁有 2 個孩子、2 個蛋糕、2 套暗黑破壞神，對所有的玩家來說，這真的是一個幸福美滿的童話故事啊！

網友表示：「11 年後還是一樣漂亮啊！」「我好想成為 Ryan」「11 年過後我還是很忌妒 Ryan」「製作蛋糕的技術進步了」、「根本沒變老阿」

另外說明一下 SarahSparrow16 是蛋糕女孩的 Reddit 帳號，他本人也回答了一些網友的疑問，例如：並沒有《暗黑破懷神2》的蛋糕，因為她當時還沒跟 Ryan 認識，而且她那時候才 7 歲、蛋糕種類為是 Funfetti Cake、蛋糕女孩沒玩過《暗黑破壞神》，只玩過《爐石戰記》。

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