薩爾達傳說王國之淚玩家腦洞大開　創造出高科技坦克飛機還要修仙

很喜歡薩爾達（塞爾達）玩家的一句話：啊？

最近任天堂的新作《薩爾達傳說：王國之淚》上線，三天銷量就突破1000萬份，成為賣得最快的薩爾達系列遊戲。而在玩家重返海拉魯的同時，這款遊戲似乎也被大家玩「壞」了。



原因很簡單的，那就是遊戲超高的自由度，遇到了一群腦洞奇特的玩家。

在《王國之淚》中，最為核心的玩法之一就是可以融合各種物品的「合成玩法」。比如大石頭+樹枝，兩者融合，就能變成新的武器：

薩爾達傳說王國之淚：餘料建造（任天堂）

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這個玩法的組合空間極大，時不時就有人打破想象極限，找到有意思的組合方式。例如在水裏扔一個冰材料，製造冰塊，再把冰塊與武器融合，就能做出一個「造冰機」；

於是各種奇思妙想紛紛登場，讓玩家在這個劍與魔法的遊戲世界裏，掀起了一場工業革命。以前的坐騎是馬，現在直接開車了；

而且玩家自己組裝的車樣式很多，有些看着極為科幻，靠「放屁」急速前進；還有玩家開上了自帶懸掛系統的越野車；看起來簡單但很炫酷的獨輪摩托；極為抽象的特洛伊木馬，撞它們就完事兒了；以前游泳全靠自己，現在靠「船」自己努力。

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見識一下科技修仙，御盾飛行；在這場改變玩法的「工業化」進程裏，運氣差一點的玩家當場競選弱智吧吧主；

手藝好的，已經開始嘗試在遊戲裏創建SpaceX了，這位玩家就造出了多級火箭，搭乘火箭原地昇天；現在我開始相信那些穿越小說裏，有的主角確實可以改變時代進程了。

除了各種載具，還有人在用自己製造出來的機器改變遊戲中的生活方式。例如烤魚已經可以自動化運行了；讓機器自動擼狗；體驗自動鞦韆；玩家自己製作旋轉木馬；遠看以為這是在玩薩爾達，近看好像是在玩《圍攻》。

不過更離譜的還在後面。

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玩家在遊戲中的製造能力已經徹底改變了戰鬥方式，畢竟都什麼年代了還在用冷兵器，現在打架拼的都是科技與狠活兒。

在大家的努力下，劍與魔法的世界很快就變成了「現代戰爭」，玩家之間的軍備競賽火熱展開。有玩家制作出了小型坦克，戰鬥不需要自己出手；

敵人還在使用長槍木棍的時候，林克已經形成了裝備「代差」，血洗站場。

火箭彈連排齊射；開着挖掘機亂撞；接着裝備升級，當坦克出場，怪物看完都傻了；更加安全的炮台戰車；火力更猛的光稜坦克，多個光束同時攻擊，怪物們被殺得人仰馬翻；

還有人開着蝙蝠戰車，在海拉魯尋找小丑；有人乾脆走極端，把光束武器無限放大，而且還是能移動的，這和端着槍衝鋒有什麼區別；

除了地面作戰，玩家也開始嘗試空中打擊，怪物的頭上剛冒出問號，就被炸飛了；高空轟炸機啟動；武裝直升機加入戰鬥；林克駕駛飛艇與敵人海軍猛烈交火；

戰鬥的時候召喚無人機，怪還沒反應過來，已經被揍傻了。

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此外還有一些「戰犯」建造了不少酷刑裝置，比如克洛洛老虎機；「土耳其烤肉」；旋轉小燒烤；換一個角度的旋風燒烤；看這狂暴的力量還以為這是boss，但其實這是玩家的傑作，一時間分不清到底誰才是魔王。

外媒看了直呼「戰犯」，呼籲玩家都友善一點，別太欺負NPC了。

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而就在大家以為腦洞快要達到極限的時候，有些玩家的操作表明這一切都只是開始。既然已經有了槍炮，巨型機器人也該安排出來了。

有的玩家駕駛自己的機甲，從「空中基地」飛行出擊；有的玩家已經在地面駕駛機器人橫掃世界了；可以雙足行走的戰鬥機器人，波士頓動力看了會沉默，馬斯克看了會流淚。

上一代遊戲中，遺蹟守護者讓一些玩家吃過一些苦頭；這一代遊戲中，記仇的玩家自己造出了同款的守護者，用科技對轟科技。

還有大佬用「超時空要塞」的方式打開了遊戲，看着自己的新武器，此時估計林克已經忘了自己原本的任務是什麼了；直接上手開始駕駛，拯救世界哪有開這個爽；甚至它還有作戰能力，在空中不斷打擊目標；總之，玩家手裏的裝備，是越來越先進了。

而有意思的是，其中也有極為抽象的機器人誕生。比如這位，不僅超級大而且還會「褲襠生風」，用雙腿走路；走了幾步後，它很快就會飛了；甚至還能御劍飛行，在玩家的幫助下，機器人都開始修仙了。

說起來，這個機器人倒是也能攻擊的，就是攻擊方式有點猥瑣；還有人讓機器人學會了尿尿；更離譜的是還可以讓它噴火，這下真的是爆了。

遊戲才出來七八天，玩家就在有限的時間裏，玩出了極限的操作。任天堂看了估計都會露出地鐵老人的表情，自己做的遊戲，自己都快不認識了。

這遊戲賣你們400多，看來還是虧了呀。

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