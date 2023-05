隨著《薩爾達傳說 王國之淚》(The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom)正式推出,玩家對 NPC 們的喜愛也反應在各種層面。例如成人影音平台 Pornhub 就公布搜尋聲量最高的不是薩爾達公主,而是實際年齡已破百,以自身實驗維持外貌的阿嬤普爾亞。當海外玩家發現卡 NPC 移動的 bug 後,首先想到的第一件事,也正是綁架普爾亞飛天。



玩家 Zeldaswitch9 在 Reddit 上釋出一段影片,在影片中林克打造了一台浮空飛行器,NPC 普爾亞就站在飛行器中間,陪著林克四處飛行。該影片也引起網友們關注與讚嘆,紛紛詢問是怎麼辦到。

【本文獲「gamebase」授權轉載,繼續閱讀原文按此。】

