《鬼滅之刃刀匠村篇》鋼鐵塚長相曝光　網民認證：榮登鬼滅最帥

提到近幾年最夯的動漫，鄉心不少人會第一個想到《鬼滅之刃》，這部動漫不僅大人小孩都喜歡，推出電影版與周邊時也都會形成一股鬼滅風潮！而最新《鬼滅之刃刀匠村篇》於4月播出，全新篇章圍繞在主角炭治郎試圖想打造全新的武器，希望鍛刀師鋼鐵塚為他製作，進而發生的許多意外與故事。近日播出了第七集，除了出現新的強敵「憎珀天」以外，一直戴著面具的鋼鐵塚居然露臉了！？而且他的真面目居然還是個大帥哥！



以下有劇透，請大家斟酌觀看喔！最新一季的舞台背景來到刀匠村，一切對竈門炭治郎與禰豆子來說都是全新的體驗，在他們抵達刀匠村尋找鬼殺隊鍛刀師鋼鐵塜時，還遇到了「戀柱」甘露寺蜜璃與「霞柱」時透無一郎及不死川玄彌，除了眾人之間的火花精采又有趣以外，也讓觀眾對「住」們有新的了解。

+ 13

一行人更是與「上弦之肆」半天狗、「上弦之伍」玉壺展開激烈對決！而他們要請託的鍛刀師「鋼鐵塜螢」在前幾季中也有出現，就是為竈門炭治郎一行人打造「日輪刀」的師傅，平時都以戴著日本傳統的火男面具，並且包上嚴實的頭巾，彷彿深怕被看到自己的樣貌一般。

他對於武器製造除了相當專業以外，對刀劍的熱愛也不在話下，在最新一集遭受攻擊時，他仍全心專注在磨刀，任誰都無法喊停！最終面具被破成兩半，長髮落下，露出超帥真面目！儘管全身多處受傷，他仍不肯停下手上的工作，展現超強集中力！

鋼鐵塚終於公布長相後，讓不少觀眾都大為震驚，許多人都以為他會是一個奇怪的老頭，或是因為長相不好看才戴著面具，沒想到居然是一名大帥哥！果然《鬼滅之刃》裡的強者一定也都有高顏值啊~真實臉蛋一公開，果然成為流行推特熱搜關鍵字，眾人紛紛驚讚「太帥了」、「怎麼會有心動的感覺」、「榮登鬼滅最帥」等等留言。

延伸閱讀：《火影忍者》全球人氣角色投票結果公佈 第三名連作者都大為震驚

+ 10

延伸閱讀：

謝謝木棉花！官方公開14部「動漫泡澡集數全攻略」，鬼滅之刃「戀柱入浴畫面」在這集！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】